ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR: NEFES KREDİSİ EKONOMİYE CAN VERECEK

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar,

Bu haber 2018-04-05 09:00:04 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Nefes Kredisi ATSO Üyelerine 6.000.000,00.-Tl Odamızca tahsis edilerek kullanıma açıldığını bildirdi.

Başkan Bayraktar, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte, ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin en büyük sorunları arasında finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon üzerindeki kredi faizleri yer almaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen ve üyelerimize dağıtılan 1.900.000,00.-TL. ‘TOBB NEFES KREDİSİ’ projesi tekrarlanması için Odamız ve diğer odaların talepleri ile gündeme getirilerek kararlanması sağlanmıştır. Kullanıma açılan Proje; Ziraat Bankası, Denizbank, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım işbirliği ile üyelerimize verilecektir. 2018 yılında TOBB Nefes Kredisi için Odamız üyelerine Odamızca tahsis edilen 6.000.000,00.-Tl (altımilyon) olarak verilmeye başlanmıştır. KOBİ niteliğindeki Oda üyelerimize yukarıda yazdığımız bankalar tarafından, aylık % 0,99 faiz Yıllık 11,88 oranında verilecektir. Kullandırılacak Kredi vadesi ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay vadeli olarak kullandırılmaya başlanmıştır.

BÜROKRASİ AZ, BASİT KREDİ SÜRECİ

Başkan Bayraktar ATSO üyesi firmalar Odamıza gelerek ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu’ için faaliyet belgesi alarak Akyazı Ziraat Bankası, Denizbank, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları Akyazı Şubelerine TOBB Nefes Kredisine başvuruda bulunabileceklerdir.

Bankalar, KOBİ üyelerimizin TOBB Nefes Kredisi Başvurusunu alacak, KGF ile birlikte krediye uygunluğu değerlendirecektir. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa; TOBB Nefes Kredisi Kullandırılacaktır.

Bankaların TOBB Nefes Kredisi için alacağı masraf kefalet oranının %0,03’ü ( onbinde üç ) ile sınırlı olacak, dolayısıyla bankalar 51,00-Tl.’nin üzerinde masraf almayacak. Üyelerimiz düşük faiz ve 18 aya uzatılan vadenin yanı sıra düşük masraftan da yaralanacaktır, dedi.