BAŞKAN AKCAN; BİR ŞEY BİLEN VARSA SAVCILIĞA GİTSİN

Akyazı Belediye Meclisi Nisan ayına ait toplantısını yaptı. Meclis 4’ü ilave olmak üzere

Bu haber 2018-04-03 20:28:49 eklenmiş ve 253 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Nisan ayına ait toplantısını yaptı. Meclis 4’ü ilave olmak üzere 18 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Gündemin 1.maddesine göre AK Parti İl yönetimine seçilen Avukat Abdurahman Düzcan’ın Belediye Meclis üyeliğinden istifası ve yerine de yedek meclis üyesi Serpil Başer’in asil üye olarak görev yapması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine göre daimi encümen üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ve açık tasnif sonunda Yavuz Sultan Anat ile Emrullah Kut belediyenin daimi encümen üyesi seçildikleri açıklandı.

Gündemin 3.maddesi gereğince açık oyla yapılan İmar Komisyonuna Vedat Çağrı, A.Kadir Yıldırım, Alim Gül, Kemal Özten ve Hikmet Kurt oybirliğiyle seçildiler.

Gündemin 4.maddesine göre Plan Bütçe komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda Sait Beşir, Tuncer Akbayrak, Serpil Başer, Rasim Bulca ve Harun Köymen Komisyon üyeliğine seçildiler.

Gündemin 5.maddesi gereğince Hukuk komisyonuna üye seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda Komisyona Abdurahman Düzcan’dan boşalan üyeliğe Mehmet Öztürk seçildi.

Gündemin 6.maddesine göre Marmara Belediyeler Birliği üye seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda Lütfi Kaymak Birlik üyesi oldu.

Gündemin 7.maddesine göre Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üye seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda Alim Gül üye seçildi.

Gündemin 8.maddesi gereğince Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda Mehmet Öztürk, ve Rasim Bulca asil üye olarak görev yapacaklar.

Gündemin 9.maddesine göre Belediyenin 01.01.2017-31.12-2017 tarihlerini kapsayan ve Yavuz Sultan Anat, Mahmut Baykan, Emrullah Kut, Rasim Bulca ve Harun Köymen’den oluşan Denetim komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Meclis üyelerine daha önce dağıtıldığı için okunmadan ve hazırlandığı şekli ile oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesine göre 6001 Sayalı Karayolları Kuruluş Kanununun 4.maddesinin (i) bendi gereğince Akyazı sınırları içinde kalan ve Belediyeye ait olan 6 adet taşınmazın belirli bölümlerinin kamulaştırma bedelleri üzerinden Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüne devri konusunda yapılacak olan iş ve işlemler için Belediye Başkanı ile Encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 11.maddesi gereğince Yağcılar Mahallesi Köy içi mevkiinde bulunan 794,95 M2 bahçeli ahşap evin satımı, takası, tahsisi, tahsisin kaldırılması ve üç yıldan fazla müddetle kiralanması konusunda Belediye Başkanı ile Encümen Üyelerine istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 12.maddesi gereğince D-140 karayolunda bulunan Yahyalı kavşağından başlamak üzere Uygulama İmar Planları içinde Karaca suyu kurutma kanalına kadar olan güzergahta pafta, ada, parsel, yüzölçümü ve maliki yazılan parsellere isabet eden alanların acele kamulaştırılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi gereğince Kent Konseyince Birleşmiş Milletler Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge teşkilat kapsamında hazırlanan “Kentimiz bin yıl kalkınma hedefleri destekleri kampanyası “ çerçevesinde hibe proje uygulaması yapılması ve yapılacak olan proje ile birlikte hibe paranın alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 14.maddesi 2017 yılı Belediye Başkanının 2017 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve oylanması nedeniyle Belediye Başkanı bu madde görüşülüp karar alınana kadar salondan çıktı ve yerine Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak geçti ve rapor daha evvel dağıtıldığı için okunmadan oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

İlave gündem:

İlave iki gündem maddesi görüşülüp karar verilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İlave 3.gündem maddesine göre Kabakulak Mahallesinde bulunan ve içinde köy konağının da bulunduğu v e kullanım hakkı Belediyeye ait olan yerin 417,567 M2 kısmının kamulaştırılması talebi oybirliğiyle kabul edildi.

İlave 4.gündem maddesinde yer alan sokak isminin değiştirilmesi hususu ilgili komisyona havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar

Kürsüye ilk olarak MHP’li Meclis Üyesi Hikmet Kurt geldi. Yapılan hizmetler için Başkan teşekkür etti. Düzcan ve Başer’e yeni görevlerinde başarılar diledi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile 10 Nisan tarihinde kutlanacak olan Polis Bayramını kutladı ve Afrinde destan yazan Mehmetçiğe minnet ve şükran duygularını göndererek başladığı konuşmasına sorularla devam etti. Kurt, Altındere Mahallesinde yarıda kalan kanalizasyon ne zaman tamamlanacak, Altındere, Kuzuluk ve Dokurcun Mahallelerine doğalgaz ne zaman verilecek, Uyuşturucu ile ilgili olarak Mahallemde ve Okullarımızda uyuşturucuya hayır sloganı ile çıktıkları yolda Belediyenin de kendilerine yardımcı olması talebinde bulundu. Kurt konuşmasını ilave gündem maddelerine karşı olduğunu belirterek tamamladı.

Daha sonra kürsüye yine MHP’li üye Murat Öz geldi. Meclis olarak 4 yılı geride bıraktıklarını belirterek başladığı konuşmasında Başkan Akcan’a şu soruları sordu “ Belediyenin Mahallelerde bulunan menkul ya da gayrı menkulleri satışını istemeden önce o Mahalle Muhtarı ile görüşülsün, Ortada Belediye ile ilgili promosyon ve Yıldız konutları üzerinden hayli olumsuz konuşmaların yapıldığını bu durumdan Meclis Üyesi olarak bizde töhmet altında kalıyoruz o nedenle o konuşmalara cevap verilsin”

Başkanın cevapları

Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde doğalgaz çalışmalara bu yıl içinde başlanacağını, yarıda kalan kanalizasyon çalışmalarının yine bu yıl içinde tamamlanacağını, satışlar yapılmadan önce Mahalle Muhtarları ile görüşme yapılması istemini yerinde bulduğunu ve bundan sonra uygulamaya konulacağını söyledi.

Dışarıda yapılmakta olan dedikodulara cevap verecek zamanımız yok. Biz çalışıyoruz. Milletin işi yok dedikodu yapıyor. Elinde belgesi olan dedikodu yapacağına hemen Savcılığa gitsin ve suç duyurusunda bulunsun diyerek sert bir çıkış yaptı.

Başkan Akcan, yıldız konutları ile ilgili AK-Belde A.Ş. yi hiç telaffuz etmeden şu kısa açıklamayı yaptı. Yıldız Konutlarının 80 ay vadeli peşin fiyata göre faiz almadan satışa sunuyoruz. Yapılan konuşmalar sadece dedikodu. Biz küçük siyaseti bıraktık ve o devri kapattık. Artık büyük siyaset yapıyoruz dedi açıklamalarını şöyle tamamladı. Akyazı Belediyesi olarak 4 yıl içinde çok büyük ve önemli projelere imza attıklarını da söyleyen Başkan Akcan, biz küçük işlerle değil büyük projelerle ilgileniyoruz ve o dev projeleri hayata geçirmenin hesaplarını yapıyoruz diyerek sorulara cevap verdi. Ancak MHP İlçe Başkanının gündeme taşıdığı promosyondan hiç bahsetmemesi elinde belgesi olan SAVCILIĞA gitsin demesi dikkat çekecek kadar ilginçti.