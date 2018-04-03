BELEDİYE MECLİSİNDE BAYAN SAYISI ÜÇ OLDU

Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurahman Düzcan’ın

Bu haber 2018-04-03 20:24:57 eklenmiş ve 135 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurahman Düzcan’ın AK Parti İl Yönetimine girmesi nedeniyle ondan boşalan Meclis Üyeliğine Serpil Başer’in gelmesiyle Hümeyra Hikmet Saygıdeğer ve Meryem Sağlam’la birlikte Mecliste görev yapan bayan sayısı da 3’e çıkmış oldu.

Meclis asil üyesi olduktan sonra ilk kez toplantıya katılan Serpil Başer’e Akyazılı hanımlardan büyük destek geldi. Nitekim Serpil Başer’le birlikte Belediye Meclis kapısına kadar gelen Akyazılı hanımlar Başer’e başarı dileklerinde bulunup kendisini Meclis salonuna gönderdikten sonra kendileri de belediyeden ayrıldılar.

İlk toplantısı olması nedeniyle hayli heyecanlı görünen Serpil Başer bu toplantıda yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilmesi de Başer’in heyecanını arttırdığı gözlendi.