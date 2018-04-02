Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ

AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ

KÜÇÜCEK BELDE 16 KAÇIRDI 1 ATTI

KÜÇÜCEK BELDE 16 KAÇIRDI 1 ATTI

KUMKÖPRÜ BEDİL KAZANCI’YI KOLAY GEÇTİ 3-0

KUMKÖPRÜ BEDİL KAZANCI’YI KOLAY GEÇTİ 3-0

YUVALAKSPOR ERDOĞDUSPORA ACIMADI 5-1

YUVALAKSPOR ERDOĞDUSPORA ACIMADI 5-1

MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

Kısa adı S.A.BA.H. olan Sakarya Afet Bilincini geliştirme, Afete Hazırlama
Bu haber 2018-04-02 17:02:50 eklenmiş ve 180 kez görüntülenmiştir.

 

ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı İlhan Durgut ve dernek üyelerinden bir gurup Akyazı’ya vekaleten  atanan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli’yi makamında ziyaret ederek kendisini İlçeye hoş geldiniz diyerek başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaret sırasında Başkan İlhan Durgut ilk önce beraberindeki arkadaşlarını tanıttı. Daha sonra S.A.BA.H. Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra da Kaymakam Çiçekli’ye  S.A.BA.H. Derneğinin faaliyetlerini içeren bir dosya sundu.

Kaymakam Çiçekli’de  Vali yardımcılığı sırasında İl Afet Acil Durum bölümünün kendi konusu olduğunu belirterek  S.A.BA.H. Derneği hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Afetlerden en az zararla kalkabilmenin sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli vatandaşların Afet öncesi, Afet sırasında ve Afet sonrasında hazırlıklı olmasının önemi her geçen daha iyi anlaşılıyor. Sizler bu konuda önemli bir mesafe kat etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Dedi. Kaymakam Çiçekli  Kaymakamlık olarak S.A.BA.H. derneğine gerekli desteği vereceğini de ifade etti.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
17:06 - S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET
Kısa adı S.A.BA.H. olan Sakarya Afet Bilincini geliştirme, Afete Hazırlama ...
00:48 - GÜZEL HAVADAN YARARLANDILAR
Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Alaattin Onur, İstanbul Ümraniye’de görev yapan...
23:41 - AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ
Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerin...
20:34 - AKP İLÇE BAŞKANI BORA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ET
AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora İlçe Sağlık Müdürü ...
15:56 - SEMİH YAZICI KAYMAKAMA ÇIKTI
Türkiye Serbest güreş şampiyonasında tüm rakiplerini bir bir yenerek...
15:54 - KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’DEN ATSO’YA İADEİ ZİYARET
Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ