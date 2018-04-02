S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

Kısa adı S.A.BA.H. olan Sakarya Afet Bilincini geliştirme, Afete Hazırlama

Bu haber 2018-04-02 17:02:50 eklenmiş ve 180 kez görüntülenmiştir.

ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı İlhan Durgut ve dernek üyelerinden bir gurup Akyazı’ya vekaleten atanan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli’yi makamında ziyaret ederek kendisini İlçeye hoş geldiniz diyerek başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaret sırasında Başkan İlhan Durgut ilk önce beraberindeki arkadaşlarını tanıttı. Daha sonra S.A.BA.H. Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra da Kaymakam Çiçekli’ye S.A.BA.H. Derneğinin faaliyetlerini içeren bir dosya sundu.

Kaymakam Çiçekli’de Vali yardımcılığı sırasında İl Afet Acil Durum bölümünün kendi konusu olduğunu belirterek S.A.BA.H. Derneği hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Afetlerden en az zararla kalkabilmenin sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli vatandaşların Afet öncesi, Afet sırasında ve Afet sonrasında hazırlıklı olmasının önemi her geçen daha iyi anlaşılıyor. Sizler bu konuda önemli bir mesafe kat etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Dedi. Kaymakam Çiçekli Kaymakamlık olarak S.A.BA.H. derneğine gerekli desteği vereceğini de ifade etti.