AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ

As Kuzuluk takımı Akyazı sentetik sahada Topağaç takımı

Bu haber 2018-04-02 07:28:35 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

As Kuzuluk takımı Akyazı sentetik sahada Topağaç takımı ile karşılaştı. Maç gece oynandı. Zevkjli ve çekişmeli geçen karşılaşmadan AS Kuzuluk 2-1 galip gelmeyi başardı ve hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Goller ilk yarıda oldu. As Kuzuluk 12. Dakikada nes ve 38. Dakikada Önde’rle 2-0 öne geçti.İlj yarının bu sonuçla bitmesi beklenirken Topağaç 45+1 de Beratla durumu 2-1 e getirdi.

İkinci yarıda her iki takım da gol kaydına muvaffak olamayınca As Kuzuluk maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

SAHA: Akyazı Sentetik

HAKEMLER: Mustafa Gürçağlar *** Ertan Bozdemir *** Oğuz Erdem ***

AS KUZULUK: Eren *** Önder ** Nurullah *** Oğuz ** Faruk ** Uğur *** Sinan *** Enes *** Necati ** Mehmet ** Tugay **

ANTRENÖR: Sinan Sarı

TOPAĞAÇ: Muhammet ** Mehmet ** Mustafa ** Ahmet ***- Gökhan *** Soner ** Ahmet ** Bülent ** Hakan Dk. 83 KK Taner ** (Berat ***) Fatih **

ANTRENÖR: -------------

KIRMIZI KART: DK. 83 Hakan ( Topağaç )