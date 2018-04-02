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KÜÇÜCEK BELDE 16 KAÇIRDI 1 ATTI

2. Amatör kümenin iddialı takımlarından Küçücek
Bu haber 2018-04-02 07:15:22 eklenmiş ve 129 kez görüntülenmiştir.

 

2. Amatör kümenin iddialı takımlarından Küçücek Belde Akyazı sahasında Eskibedille karşılaştı. Zayıf rakibi karşısında tek kale oyun oynayan Küçücek gol rekoru kırabileceği maçı ancak 1-0 kazanabildi.

Küçücek  eline geçirdiği 17 yüzde yüz gollük fırsatın ancak birinden yararlanabildi. 15. Dakikada Şefik Kücücek takımının tek sayısını atarken Küçücek santraforu Ramazan tam 16 yüzde yüz gollük fırsatı değerlendiremeyerek daha doğrusu Erdoğdu kalecisi Recep Ali’yi geçemeyerek takımını tarihi bir farktan etti. Bir çok pozisyonda kaleci Recep Ali’yi de çalımlayarak geçen Ramazan topu boş kaleye atamadı. Bu duruma takım arkadaşları kadar kendisi de şaşıran Ramazan Maçtan sonra kendisini tebrik eden seyircilere  demekki olmayınca olmuyormuş demek zorunda kaldı.

Maçın son dakikasında Oğuzhan rakibi ile girdiği mücadelede ayağından sakatlandı. Saha içinde yaılna müdahelenin ardından Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAHA: AKYAZI SENTETİK

HAKEMLER: Ertan Bozdemir *** Mustafa Gürçağlar *** Oğuz Erdem ***

KÜÇÜCEK BELDE : 1

ESKİBEDİL: 0

KÜÇÜCEK BELDE: Samet *** M.Metin *** Tarık *** Murat ** Uğur ** (Ömer **) Şefik *** Emre *** Mesut ** Ayhan ** Furkan ** (Erdoğan)

ANTRENÖR: Mehmet Fatih Fırat

ESKİBEDİL: Recepali **** Enes M. ** (Enes **) Zekeriya ** Hasan ** (Emre **) Oğuzhan ** Erol ** Beytullah ** Talha ** Yavuz ** Ramazan  ** Engin Dk. 50 KK Dilaver **

ANTRENÖR: -------

GOLLLER: Dk. 15 Şefik (Küçücek Belde)

  KIRMIZI KART: Dk. 50 Engin (Eskibedil)

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