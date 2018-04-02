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KUMKÖPRÜ BEDİL KAZANCI’YI KOLAY GEÇTİ 3-0

2. Amatör Kümede mücadele eden takımlarımızdan
Bu haber 2018-04-02 07:09:11 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

2. Amatör Kümede mücadele eden  takımlarımızdan Kumköprü ile Bedil Kazancı Akyazı sentetik sahada karşılaştı.

Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakada goller ilk yarıda geldi.

Kumköprü 15. Dakikada ve 44. Dakikada Soner ve 22. Sami ile kazandığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı bildi.

SAHA: Akyazı Sentetik

HAKEMLER: Cafer Mamak *** Onur Kolcu *** Hakancan Yılmaz ***

KUMKÖPRÜ: Mert ** Ömer *** Halil *** Sedat *** Özcan ** (Yakup **) Hüseyin *** Murat *** Uğur *** Soner *** Sami ** (İlker **) Emre  ** (Mustafa **)

ANTRENÖR:-----

BEDİL KAZANCI: Burak ** Ardahan ** Sinan ** Hasan ** (Abdülcabbar ** Öner ** **) Sezgin ** Engin ** Öner ** Serdar ** Vahap ** Enes ** Halim ** Yakup **

ANTRENÖR: Aydın Arslan

GOLLER: DK. 15-44 Soner, Dk. 22 Sami ( Kumköprü)
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