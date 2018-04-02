KUMKÖPRÜ BEDİL KAZANCI’YI KOLAY GEÇTİ 3-0

2. Amatör Kümede mücadele eden takımlarımızdan Kumköprü ile Bedil Kazancı Akyazı sentetik sahada karşılaştı.
Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakada goller ilk yarıda geldi.
Kumköprü 15. Dakikada ve 44. Dakikada Soner ve 22. Sami ile kazandığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı bildi.
SAHA: Akyazı Sentetik
HAKEMLER: Cafer Mamak *** Onur Kolcu *** Hakancan Yılmaz ***
KUMKÖPRÜ: Mert ** Ömer *** Halil *** Sedat *** Özcan ** (Yakup **) Hüseyin *** Murat *** Uğur *** Soner *** Sami ** (İlker **) Emre ** (Mustafa **)
ANTRENÖR:-----
BEDİL KAZANCI: Burak ** Ardahan ** Sinan ** Hasan ** (Abdülcabbar ** Öner ** **) Sezgin ** Engin ** Öner ** Serdar ** Vahap ** Enes ** Halim ** Yakup **
ANTRENÖR: Aydın Arslan
GOLLER: DK. 15-44 Soner, Dk. 22 Sami ( Kumköprü)