YUVALAKSPOR ERDOĞDUSPORA ACIMADI 5-1

Yuvalakspor Akyazı Sentetik sahada Erdoğdusporla giriştiği zorlu

Bu haber 2018-04-02 06:56:23 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Yuvalakspor Akyazı Sentetik sahada Erdoğdusporla giriştiği zorlu mücadeleyi farklı kazandı. 5-1 Her iki takım da galibiyet için çıktığı maç oldukça zevkli ve çekişmeli geçti.

Yuvalakspor maçın 10. Dakikasında Mustafa ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın 2. Yarısında Erdoğduspor 46. Dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladıysa da devamını getiremedi. 50. Dakikada Ömer T. Kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Yuvalakspor adeta coştu. 68. Dakikada ve . dakikada Mustafa takımına 2 gol daha kazandırarak galibiyette önemli rol oynadı. Yuvalaksporun diğer golleri 71. Dakikada Serkan ve 75. Dakikada Selami ile geldi. Erdoğdusporun tek golünü 46. Mustafa attı.

YUVALAKSPOR: 5

ERDOĞDUSPOR: 1

SAHA: Akyazı Sentetik

HAKEMLER: Onur Kolcu *** Cafer Mamak *** Hakancan Yılmaz ***

YUVALAKSPOR: Enes *** Gökhan ** Serkan *** Salih ** (Hami **) Samet *** Furkan ** Burak ** (Recep **) Taner *** Selami *** Fatih ** (Feyzullah **)

ANTRENÖR: Vedat Türk

ERDOĞDUSPOR: Uğur ** Aygün **Ömer ** Mehmet ** (Furkan **) Samet ** Özgür ** (Osman **) Ömer T. Dk. 50 KK Engin ** Özer ** Zafer **

ANTRENÖR : Soner Turan

GOLLER:Dk.10-68-85 Mustafa, Dk. 71 Serkan, Dk. 75 Selami (Yuvalakspor) Dk. 46 Mustafa (Erdoğduspor)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Ömer T. (Erdoğduspor)