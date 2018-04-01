MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Eski Milletvekili Ali İnci başkanlığında Sakarya’da kurulan

Bu haber 2018-04-01 00:48:33 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Eski Milletvekili Ali İnci başkanlığında Sakarya’da kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneğinin Akyazı Şubesi önceki akşam kurucu başkan Ali Gezer başkanlığında ilk tanışma toplantısını Kenan Sofuoğlu parkı içerisindeki Dernek binasında yaptı.

İşadamı Ali Gezer başkanlığında yapılan toplantıda üyeler tek tek kendilerini tanıttıktan sonra toplantının ana gündemi olan Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak olan açılış programı için görev dağılımı yapıldı.

Başkan Ali Gezer; Derneğimizin gayesi Ülkemizde neredeyse her 10-20 yılda bir yaşanan demokrasinin kesintiye uğramasına ve Ülke gelişmesinin önünü tıkayan darbelerin bir daha yaşanmaması için mücadele etmektir. Türkiye eski Türkiye değildir. Bu Millet bunu 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak tankların önüne yatarak, atılan bombalara kendini siper ederek ispatlamıştır. Bizlerde Ülkemizde bu tür darbelere karşı her platformda vatandaşlarımızı uyararak Ülkemizin adını bir daha darbeyle anılmayacak duruma getirmek için katkı vereceğiz dedi. Gezer, Akyazılıları 4 Nisan Çarşamba günü yapacakları dernek binası açılışına katılmaya Derneğimizin açılışına davet ederek tanışma toplantısına katılan üyelere de teşekkür etti.