ÇOCUK İŞÇİLER İZLENECEK

Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO) Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı tarafından

Bu haber 2018-04-01 00:39:14 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO) Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik İl Planlama Kurulu Sakarya Valiliğinin önderliğinde ve ilgili Kurum yetkililerinin de katılımı ile yapıldı. 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleşen önemli toplantıda alınan kararlar bir basın bildirisiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte toplantıya ait basın bildirisi;

BASIN BÜLTENİ

Sakarya’da Mevsimlik Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İzleme Çalışmaları Başladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken yürütülen Türkiye’deki mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik il planlama toplantısı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

ILO ve Bakanlık yetkilileri ile uzmanlarından oluşan heyet, Sakarya Valiliği koordinasyonunda Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuk işçiliği izleme mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilecek planlı faaliyetlere ilişkin alınması gereken tedbirler ve öneriler hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar neticesinde Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde, Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu oluşturulmuştur. Söz konusu büro, eylem planı hazırlanması, uygulanması ve izlenmesiyle ilgili faaliyetleri yürütecektir. Ayrıca, Mevsimlik Tarım İşçileri Bürosu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi birer temsilci verecektir. Oluşturulan eylem planlarıyla, mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan ailelerin çocuklarının aşılanması, genel sağlık taraması, okur-yazarlık eğitimi, zorunlu eğitim, okul öncesi eğitim ve bakım hizmetleri gibi faaliyetler düzenlenerek bu faaliyeti yapacak kurumlar belirlenmiştir.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, çocuk işçiliği ve çocuk emeğinin istismarı ile etkin mücadele yasal anlamda devletin görevi olmakla birlikte bütün bireylerin önemsemesi gereken ve bilinçlenme gerektiren bir konu olduğuna yer verilmiştir. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada çocukların büyük bir çoğunluğunun tarım alanlarında çalıştırıldığı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşından küçük olan herkesi çocuk olarak kabul etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise, 15 yaşının altında aile bütçesine katkıda bulunmak ve yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları “Çocuk İşçi” olarak adlandırmaktadır. Ülkemizde bu konuyla ilgili İş Kanunumuz 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasını yasaklamakla birlikte 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi çocuk işçi olarak tanımlamaktadır.2000-2017 yılları arasında dünyada çocuk işçiliğinde % 35 düşüş gerçekleşirken, Ülkemizde 1999-2012 yılları arasında çocuk işçiliğinde % 45 düşüş meydana gelmiştir. Türkiye’deki çocuk işçiliğinin oranı, dünya ortalamalarına göre daha iyi olduğu bilinmektedir.

Ülkemizin ulusal istihdam stratejisinde 2023 yılında özellikle sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik tarımda gerçekleşen çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini tamamen ortadan kaldırmak ve diğer alanlarda çocuk işçiliğinin ise % 2’nin altına düşürülmesi hedefi bulunmaktadır.

Söz konusu çalışma, 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak başlatıldı. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatılan çalışma, başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce, Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Dolayısıyla, bu çalışmanın hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’nde yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.