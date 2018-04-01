KEREMALİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Birkaç gün önce havaların soğumasının ardından başlayan

Bu haber 2018-04-01 00:32:07 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Birkaç gün önce havaların soğumasının ardından başlayan kar yağışı Akyazı’ya bağlı Keremali yaylasında muhteşem güzelliklerin oluşmasına neden oldu.

Yılın son kar yağışı olması nedeniyle hem kar yağışını hem de karın getirdiği güzellikleri görmek için Keremali yaylasına çıkan Akyazılılar, karşılaştıkları muhteşem güzelliğe hayran kaldılar.

Bir taraftan yağan karın ortaya çıkardığı beyaz güzellik, diğer taraftan da yağışın durması ve güneşin açmasıyla birlikte o güzelliğe bir kat daha güzellik katıldığını gören yayla sever Akyazılılar, gördükleri tüm güzellikleri ve tertemiz havayı teneffüs ederek Akyazı’ya geri döndüler ve döndükten sonra da muhteşem bir gün geçirdiklerini açıkladılar.