ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri

Bu haber 2018-03-31 00:50:20 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri “Zeytindalı Harekatı” kapsamında Afrinli çocuklara iletilmek üzere kahraman askerlerimize gönderildi.

“Abilerimiz üniformaları ile bizlerde kıyafetlerimizle Afrin’deyiz” sloganı ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi ile Fatih ilkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından toplanılan giysiler koliler halinde Afrin’deki çocuklara gönderildi.

Okul Müdürü Soner Arabacı gönüllülük esası ile gerçekleştirdiğimiz projede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz görev almış, toplanan giysiler düzenli bir şekilde kolilere yerleştirilerek Afrin’e gönderilmiştir. Bu proje ile Afrin’deki ihtiyaç sahibi çocuklar ile öğrencilerimiz arasında empati kurularak kardeşlik, birliktelik bağlarının kurularak pekiştirilmesi ve asker abilerinin de sınır ötesinde yalnız olmadıklarını bilmeleri amaçlanmıştır. Projede emeği geçen başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere yardımsever vatandaşlarımıza, Akyazı PTT çalışanlarına ve Kilis AFAD yetkililerine teşekkür ederim dedi.