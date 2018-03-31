Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

AMBULANS KARA SAPLANDI

AMBULANS KARA SAPLANDI

ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU

SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU

AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ

AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ

ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri
Bu haber 2018-03-31 00:50:20 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri “Zeytindalı Harekatı” kapsamında Afrinli çocuklara iletilmek üzere kahraman askerlerimize gönderildi.

“Abilerimiz üniformaları ile bizlerde kıyafetlerimizle Afrin’deyiz” sloganı ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi ile Fatih ilkokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından toplanılan giysiler koliler halinde Afrin’deki çocuklara gönderildi.

Okul Müdürü Soner Arabacı gönüllülük esası ile gerçekleştirdiğimiz projede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz görev almış, toplanan giysiler düzenli bir şekilde kolilere yerleştirilerek Afrin’e gönderilmiştir. Bu proje ile Afrin’deki ihtiyaç sahibi çocuklar ile öğrencilerimiz arasında empati kurularak kardeşlik, birliktelik bağlarının kurularak pekiştirilmesi ve asker abilerinin de sınır ötesinde yalnız olmadıklarını bilmeleri amaçlanmıştır. Projede emeği geçen başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere yardımsever vatandaşlarımıza, Akyazı PTT çalışanlarına ve Kilis AFAD yetkililerine teşekkür ederim dedi. 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:53 - ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ
Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri...
23:39 - HİKMET ÖZGÜR:ŞOFÖR ESNAFIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİ
Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür,...
17:22 - AKYAZI’DA BAKANLI VE GENEL BAŞKANLI AÇILIŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Akyazı’da yaptırılan hizmet binası...
09:48 - BAKAN FAKIBABA AKYAZI’DA SGK BİNASINI HİZMETE AÇACAK
29 Mart tarihinde ilçemize gelecek olan Gıda Tarım ...
23:46 - HASAN AKCAN’DAN BİLDİK AÇIKLAMA
Nüfusu 100 bine ulaşan Akyazı’da terminal olmaması hem toplu taşımacılık ...
16:58 - HELAL OLSUN DEDİRTTİRECEK ANLAMLI BAĞIŞ
Akyazı’nın Taşburun Mahallesinde faaliyet göstermekte olan Avcılar...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ