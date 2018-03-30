SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU

Akyazı Belediye Meclis Üyesi iken AK Parti İl Yönetimine giren

Bu haber 2018-03-30 23:47:22 eklenmiş ve 429 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclis Üyesi iken AK Parti İl Yönetimine giren Avukat Abdurahman Düzcan’dan boşalan Meclis Üyeliğine yedek üye Serpil Başer asil üyeliğe getirildi ve Başer’e yeni görevi tebliğ edildi.

Akyazı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğündeki işlemlerini tamamlayan Belediyenin yeni meclis üyesi Serpil Başer’i ilk kutlayan Yazı İşleri Müdürlüğü ve Belediyenin diğer bölümlerinde çalışan personel oldu.

Kendisine çiçek takdim edilen Belediyenin çiçeği burnunda yeni Belediye Meclis Üyesi Serpil Başer kendisine tebliğ edilen yazıyı alırken mutlu olduğu gözlendi. Başer, yeni görevinde başarılı olmak için elinden geleni fazlasıyla yapacağını söyledi ve kendisine güvenenleri kesinlikle mahcup etmeyeceğim açıklaması yaptı.

Belediye Başkanı imzasıyla yeni Meclis Üyesi Serpil Başer’e tebliğ edilen yazıya göre Başer’in bir ay içinde 3628 Sayılı Yasa gereği Mal bildiriminde bulunması gerekiyor. Başer 3 Nisan günü yapılacak olan toplantıya Meclis üyesi olarak katılacak.