AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ

Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerin

Bu haber 2018-03-30 23:39:54 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini görmekte olan öğrencilerin öğretim görevlileri Sezgin Bıçak ve Mükremin Uzer’in önderliğinde Hendek İlçesine giderek burada faaliyetini sürdürmekte olan Melek Nişancı Huzur evine giderek bu huzurevinde yaşamlarını sürdürmekte olan yaşlıları ziyaret ettiler.

Bu ziyaret öğrencilerimizin yaşlılarımızın kıymetini daha iyi anlamaları ve onlarla nasıl iletişim kuracakları hususlarında bilgi sahibi yapmaktı. Ziyaretimizde huzur evinde yaşamlarını sürdüren değerli büyüklerimizin bize gösterdiği yakın ilgi ve alaka gerçekten göz yaşartacak kadar güzeldi ve etkiliydi. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum diyen Akyazı MYO Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, kaldığımız süre içinde büyüklerimizi ve anlattıkları hayat hikayelerini dinledik. Hepimiz etkilendik. Kendilerine sağlık uzun yaşam dileyerek yanlarından ayrıldık. Kısaca bu ziyaretimiz istediğimiz gibi başladı ve istediğimiz şekilde de son buldu dedi. Ve bu tür ziyaretlerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.