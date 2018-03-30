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HİKMET ÖZGÜR:ŞOFÖR ESNAFIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİ

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür,
Bu haber 2018-03-30 23:37:48 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür, Meclisten geçirip S plakası vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediye Başkanına seslenerek bu uygulama şoför esnafımızı mağdur eder açıklaması yaptı.

Sakarya genelinde S plakası ihtiyacı olmadığı iddiasında bulunan Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür, ben şahsen ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Bu istek acaba Belediyenin kasasına para girmesini sağlamak için mi? yoksa birileri istiyor diye mi gündeme getirildi ve ihale yapılma noktasına gelindi diye de sormadan edemedi.

Akyazı’da elinde S plakası olup da iş bulamayan 50-100 arasında şoför esnafının olduğu iddiasında da bulunan Hikmet Özgür, konun hassas olduğunu belirterek Büyükşehir yetkilileri bu konuyu bizimle enine boyuna tartışmalı, konuşmalı ve ondan sonra bir karar verilmelidir çağrısında. Aksi takdirde sonuç hiç de onların beklediği şekliyle olmayabilir dedi.

İlla da S plakası vereceğiz deniyorsa o zaman daha önce müracaat edip dosyasını Büyük Şehre veren ancak plakayı alamayan şoför esnafına verilmesi gerektiğini de hatırlatan Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür, konun hassas olması nedeniyle konuyla ilgilenen herkesin ve özellikle de servis işletmeciliği yapan şirketlerin bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasının duyarlı olmasını bekliyorum diyerek açıklamasını tamamladı.
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