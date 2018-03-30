Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

AMBULANS KARA SAPLANDI

AMBULANS KARA SAPLANDI

ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ

SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU

SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU

AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ

AKYAZI MYO’DAN HUZUR EVİ ZİYARETİ

MUDURNU CADDESİNDE KAZA 2 KİŞİ YARALI

Akyazı Mudurnu Caddesi üzerinde meydana gelen
Bu haber 2018-03-30 23:33:18 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Mudurnu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Akyazı şehir içine doğru gelmekte olan Mahmut B. yönetimindeki 06 BJ 8514 plakalı otomobil park yaptığı yerden kontrolsüz bir şekilde ana caddeye geri çıkmak isteyen 41 NK 392 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca orta refüje girdi ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut B. ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akyazı Emniyetine bağlı trafik şubeye bağlı ekiplerde kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
01:15 - ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU
Akyazı’dan Kuzuluk istikametine gitmekte olan bir otomobil ...
01:10 - AMBULANS KARA SAPLANDI
Akyazı Yanık yaylasında hastalanan bir hasta için çağrılan ...
23:37 - MUDURNU CADDESİNDE KAZA 2 KİŞİ YARALI
Akyazı Mudurnu Caddesi üzerinde meydana gelen ...
00:05 - OTOBÜSÇÜYÜ ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATTILAR
Akyazı Dokurcunda ikamet eden Otobüs işletmecisi...
23:26 - PAT PATLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR 1 ÖLÜ
D 140 Karayolu Akyazı Dokurcun istikameti Dedeler ...
20:49 - KUZULUKTA REGAİP KANDİLİ KUTLANDI
Regaip Kandili münasebetiyle tüm İslam aleminde olduğu ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ