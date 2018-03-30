MUDURNU CADDESİNDE KAZA 2 KİŞİ YARALI

Akyazı Mudurnu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Akyazı şehir içine doğru gelmekte olan Mahmut B. yönetimindeki 06 BJ 8514 plakalı otomobil park yaptığı yerden kontrolsüz bir şekilde ana caddeye geri çıkmak isteyen 41 NK 392 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca orta refüje girdi ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mahmut B. ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akyazı Emniyetine bağlı trafik şubeye bağlı ekiplerde kazayla ilgili soruşturma başlattı.