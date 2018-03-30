MHP İLÇE BAŞKANINDAN BAŞKAN AKCAN’A ELEŞTİRİ YAĞMURU

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu Başkan yardımcısı Ali Dertli

Bu haber 2018-03-30 16:19:25 eklenmiş ve 411 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu Başkan yardımcısı Ali Dertli, Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Özcan ve Abdülkerim Tan ile birlikte kebapçı Niyazi’de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi.

30 Mart 2014- 30 Mart 2018

30 Mart gününün yerel yönetimler için bir yıldönümü olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, bugün itibariyle yerel yöneticiler göreve gelmelerinin 4.yılına girmiş durumdalar. Şimdi önlerinde sadece bir yılları kaldı dedi ve bugün açıklamalarıma Akyazı Belediyesi ile başlamak istediğini söyledi.

Başkan Akcan’a eleştiri yağmuru

MHP olarak biz yerel de ve genel de iyi yapılanları takdir ettik, yapılacağına dair söz verilmesine rağmen yapılmayanları da eleştirdik diyen Başkan Eroğlu, 30 Mart 2014’de Akyazılılar AK Partiyi ve dolayısıyla onların aday gösterdiği Hasan Akcan’a oy vererek yerel de iktidar yaptı. Bizi de Hasan Akcan’ı denetlemek için ana muhalefet partisi görevi verdi.

4 yıllık süre içinde Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın yaptıkları var teşekkür ediyoruz. Yapamadıkları ise sayılamayacak kadar çok o nedenle de eleştiriyoruz. Göreve geldiğinde ortaya birçok proje attı ama bunların hiç birini yapmadı. Mesela Kuzuluk Aksertepe projesi dedi çalışma başlattı orada define aradı ve dolayısıyla ortaya çıkan bir eser yok. Kuzuluk’ta göl oluşturup orada kayıklarla gezeceksiniz, çoluğunuz çocuğunuzla o gölün kıyılarında dinleneceksiniz dedi ortada bir şey yok diyen Eroğlu, kısaca açıklanan projenin hiç biri ortada yok. Kendi yaptığı bir proje olmayınca bu defa DSİ ve Büyük Şehir tarafından yapılan hizmetleri ben yaptım diye ortaya çıkıyor, tabi inanan bulursa dedi.

Mevcut parkları bile işletemediler ve hemen özelleştirdiler. Recep yıldırım tarafından 18 yıl önce yapılan ve mimari özelliği mükemmel olan ve açılışı o günün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan park bakın ne hala geldi. İki halini gösteren bu resmi Hasan Akcan’a hediye ediyorum diyen MHP İlçe Başkanı Eroğlu, Sakarya’nın yıldız İlçesi denilen Akyazı’da böyle şeyler olmamalı diye düşündüğümüz için Hasan Akcan’ı ve Belediyeyi eleştiriyoruz dedi.

Bu sorularıma yanıt bekliyorum

Hasan Akcan’ın 4 yıl içinde gözle görülen ve elle tutulan bir eseri ortada yok ama ayyuka çıkmış birçok icraatı var. O nedenle şimdi ben soruyorum ve Hasan Akcan’dan da yanıt bekliyorum. İlk sorum promosyon sorusudur. X bir banka ile promosyon anlaşması yaptın mı? Yaptıysan aldığın promosyonları Belediye çalışanlarına ödedin mi? Ödemediysen aldığın o promosyon paralarını nereye harcadın. Yoksa o paraları Yıldız konutlarına mı aktardın. Süresi dolduğu söylenen promosyonla ilgili yine aynı banka ya da başka bir banka ile yeni promosyon anlaşması yaptın mı? Yaptıysan alacağın o paraları çalışana mı ödeyeceksin yoksa başka bir yerde mi kullanacaksın.

İkinci sorum AK-Belde ile ilgilidir. Vergi ve Sigorta borcu olduğu için açılan ihalelere bile giremeyen AK-Belde A.Ş. nasıl oluyor da Yıldız konutlarına 10 milyon lira vererek satın alıyor. AK-Beldenin işi konut almak mıdır?

Üçüncü sorum MYO ile ilgilidir. Açılacak denilen ikinci Üniversiteye bağlı olarak kurulacak olan Fakültelerden biri bize yetmez en az 4 Fakülteyi biz alacağız dedin ama birini dahi alamadık. Fakülteyi bıraktık elimizdeki Meslek Yüksek Okulumuz bile öğrenci yokluğu nedeniyle kapanma noktasına gelmiş. Konuyla ilgili olarak toplantı üzerine toplantı yapıyorsunuz ama alınan olumlu bir sonuç yok. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?

Dördüncü sorum uyuşturucu konusudur. Türkiye’de örnek olduğu söylenen G.Antep projesini yerinde görmek için heyet halinde bu şehre gittiniz ve yerinde incelemelerde bulundunuz. Aradan geçen zaman içerisinde bir icraat göremedik. O projenin Akyazı’da uygulanamayacağını inceleme yaparken anlamadınız mı? Uyuşturucu ile mücadele sinekleri ilaçlamakla değil bataklığı kurutmakla olur. Uyuşturucuyla mücadele de bataklığı kurutmak gerekiyor. Siz bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz.

Beşinci sorum otopark ve terminal sorunudur. Belediye olarak bu sorunu çözmek içine yaptınız. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz. Parkları otopark haline getirerek bu sorunun çözülemeyeceğini hala anlamadınız mı? Nüfusu 90 bine yaklaşan ve araç sayısı birçok İl’i bile geride bırakacak düzeyde olan Akyazı’da bir terminal bile yok. İnsanları bir akaryakıt istasyonuna mahkum ettiniz. Yapacağız dediğiniz terminali geride kalan bu dört yıl içinde neden yapmadınız. Yoksa yaptırmadılar mı? Bu sorunu ne zaman ve nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

Dimdik ayaktayız

7 Haziran seçiminden sonra partimizi yıpratmak için içimize fitne sokulmak istendi. İçimize nifak sokanlar bunu başaramadılar. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ve ses getiren kurultayımızda da görüldüğü gibi partimiz bu kurultaydan daha da güçlenerek çıktı. O müthiş kurultayımızı, kan kaybetmediğimizi bilakis daha da güçlendiğimizi ve partimize daha fazla ilginin olduğunu ve dimdik ayakta olduğumuzu gördüğünde Partimiz içine nifak sokmak isteyenlerin adeta nutku tutuldu diyen MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, gelişen olumsuzluklardan sonra partimize olan ilgi büyük ölçüde arttı ve üye kaydımız hızla sürüyor ve her geçen gün daha da güçleniyoruz. Partililerimiz bundan emin olsunlar dedi.

Mahalli seçimlere hazırız

30 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli seçimlere Parti olarak şimdiden hazırız. Sık dokuyup ince eleyerek yapılacak olan seçimde aday göstereceğimiz Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize Akyazılı hemşehrilerimiz oy verir ve oyları ile bizi destekleyip yerelde bizi iktidar yaparsa yapacaklarımızla ilgili içinde devasa projelerimizin de olduğu hazırlıklarımıza şimdiden başlamış durumdayız.

Madde bağımlılığı konusunda çok hassasız. Bu konuda İlçemizde etkin bir çalışma yapılmaması halinde MHP İlçe başkanı ve Teşkilat olarak konuyu Sayın Valimize, yeterli gelmemesi halinde de İçişleri Bakanımıza kadar götürmeye kararlıyız. Biz bu konuda elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız diyen Eroğlu sözlerini toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek tamamladı.