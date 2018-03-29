AKYAZI’DA BAKANLI VE GENEL BAŞKANLI AÇILIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Akyazı’da yaptırılan hizmet binası

Bu haber 2018-03-29 17:13:04 eklenmiş ve 441 kez görüntülenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Akyazı’da yaptırılan hizmet binası Tarım düzenlenen bir törenle Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu üyesi Şemsi Bayraktar tarafından açıldı.

Konuşmalar

Saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi ile başlayan açılış törenin ilk konuşmasını TZOB Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Bayraktar yaptı. Kürsüye gelen Bayraktar, SGK Akyazı İlçe Müdürlüğünün 2010 yılında açıldığını ve Akyazılılara hizmet vermeye başladığını söyledi ve SGK’mumuzun daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir binaya ihtiyaç olduğu görüldüğü içinde şu anda açılışını yapacağımız bu binayı Kurum olarak yaptırdık ve bugünde açılışını yapmanın engin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Sakarya’da 7 ve Türkiye genelinde de 406 hizmet binası inşa ettiklerini söyleyen Bayraktar, Sakarya’da şu anda Söğütlü, Ferizli ve Kaynarca İlçelerimizde SGK hizmet binası yok. Bu İlçelerimize de bu yıl içinde yeni hizmet binası kazandıracağız dedi ve Sapanca SGK hizmet binasının da yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını da katılacağı bir törenle hizmete sokacakları müjdesini verdi.

SGK Yönetim Kurulu üyeliğine geldiğim günden bugüne kadar çiftçilerimizle ilgili olarak 7 kanun çıkardıklarını, çıkarılan bu kanunlar sayesinde kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere çiftçilerimizin emekli olmalarına imkan sağlandığını anlatan Bayraktar, tarımda 5 milyon 100 bin kişinin istihdam edildiğini, bunlardan sadece 864 bin kişinin SGK’na kayıtlı olduğunu belirterek görüldüğü gibi en çok kayıt dışılık tarımda var dedi.

Çiftçilerin 2008 sonrasında 25 güne çıkarılan prim ödeme gün sayısının 2008 öncesinde olduğu gibi 15 güne indirilmesi halinde tarımdaki bu kayıt dışılığın sıfırlanacağına inandığını söyleyen Bayraktar, SGK Yönetim Kurulu tarafından hizmet binası yapımıyla ilgili aldığı kararları onaylayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlık bürokratlarına, açılışı yapılacak olan hizmet binasının yerini kendilerine ücretsiz olarak tahsis eden Akyazı Belediyesine ve yoğun programına rağmen açılış törenlerine katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ve törenlerine katılanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Bayraktar’dan sonra kürsüye AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün geldi. Üstün konuşmasında Sakarya kardeşliğin en üst düzeye çıktığı ve bereketi bol olan bir şehirdir diye başladığı konuşmasında Sakarya’da tarımı sanayisi ve turizmi ile iç içe olan ender şehirlerimizden biridir. Sakarya olarak biz mısırında fındığında en iyisini ve kalitelisini yetiştiriyoruz. O nedenle Türkiye genelinde Sakarya bambaşka bir özelliğe sahip bir şehirdir ve bu özelliklerinden dolayı da çok mutluyuz dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’da konuşmasında tüm sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle insanların daha iyi ve seri bir şekilde hizmet aldığını belirterek, geçmişte sosyal güvenlik hizmeti alabilmek için Sakarya’ya gidip gelmek zorunda olan Akyazılı hemşehrilerimiz şimdi hizmetin ayağına gelmesiyle işlerini daha kolay ve rahat bir şekilde görüyor. Bu duruma şükür etmek lazım dedi.

Kürsüye son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geldi. Türkiye güzel bir Ülke. Şehirlerinin tamamı mükemmel ve güzel. Sakarya’mızda o güzeller arasında önemli bir yere sahip ve bizim gözbebeğimiz bir şehrimiz. Burada tarım, sanayi ve turizmin iç içe olduğunu görüyorum. Tarımda çalışan insanlarımız çalışıyor ekiyor biçiyor ve üretiyor. Sanayi dalında çalışan insanlarımız onlarda çalışıyor ve üretiyor. Turizm dalında çalışan insanlarımızda turizm geliştikçe gelir düzeyleri yükseliyor. Bütün bunlar güzel olaylar. Ben Gıda Tarım v e Hayvancılık Bakanı olarak Türk tarımının geleceğini aydınlık ve parlak olacağını görüyorum. Hedefimiz çok üretip ihraç etmek ve ithalatı da en az sev iyeye düşürmektir. Bunu başardığımızda göreceksiniz herkes mutlu olacak ve refah düzeyimiz yükselecek. Biliyorum ki hepimiz bunun özlemi içindeyiz dedi ve törene davet eden Bayraktar’a teşekkür etti.

Plaket ve çiçek takdimi yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Türkiye Zirdaat Odaları Birliği Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurul Üyesi Şemsi Bayraktar’a Akyazı Kaymakamı, Belediye başkanı ile SGK İl Müdürü tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Açılışı Bakan ve Bayraktar yaptı

İki kattan oluşan ve bir milyon 600 bin liraya mal olan Akyazı BGK hizmet binasının açılışı Bakan Fakıbaba, Genel Başkanı Bayraktar, Vali Balkanlıoğlu, B.Ş. Belediye Başkanı Toçoğlu, Milletvekili A.Sefer Üstün, Bakanlık ve SGK üst düzey bürokratları ile Akyazı protokolü tarafından yapıldı.

Mantar üretim çiftliğine ziyaret

Bakan ve beraberindekiler açılışı yaptıktan sonra D-140 karayolu üzerinde Sevim Ay isimli bir bayan girişimci tarafından kurulan May Mantar Üretim tesisinde inceleme yaptılar. Tesis sahibinden ve çalışanlardan bilgi alan Bakan Fakıbaba, kadın girişimci sayısının artıyor olması ülkemiz ekonomisine olumlu katkı sağlıyor dedi ve tesis sahibi ile çalışanlarını kutladı.

Kimler katıldı

Düzenlenen açılış törenine ve mantar üretim tesisine yapılan ziyarete konuşma yapanların dışında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile SGK üst düzey yönetici ve bürokratları, B.Ş. Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Belediye Başkanları, Siyasiler, Belediye Meclis Üyeleri, Çevre İlçelerden gelen Ziraat Odası ve STK başkanları, İlçede bulunan STK’ların başkanları, Mahalle Muhtarları, İl ve İlçede görev yapan bazı daire müdürleri, Emniyet ve Jandarmanın üst düzey yöneticileri, Banka Müdürleri katıldı. Misafirlere de İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, İlçe Müdürü Selim Albayrak ve Ziraat Odası Başkanı A.Şener Bayraktar da ev sahipliği yaptılar.