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BAKAN FAKIBABA AKYAZI’DA SGK BİNASINI HİZMETE AÇACAK

BAKAN FAKIBABA AKYAZI’DA SGK BİNASINI HİZMETE AÇACAK

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BAKAN FAKIBABA AKYAZI’DA SGK BİNASINI HİZMETE AÇACAK

29 Mart tarihinde ilçemize gelecek olan Gıda Tarım
Bu haber 2018-03-29 09:45:33 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

29 Mart tarihinde ilçemize gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Perşembe günü SGK Akyazı şube binasını hizmete açacak.

İlimize 28 Mart Çarşamba günü gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın açıklanan ziyaret programı ise şu şekilde gerçekleştirilecek;

 29 Mart Perşembe

 08:30 Sakarya GTHB İl-İlçe Personeli ile Toplantı

 10:00 Sakarya Tarım Sektörü Rapor Sunumu

 12:20 TZOB Sertifika Töreni

 13:00 Öğle Yemeği

 14:00 SGK Akyazı Hizmet Binası Açılışı

 14:30 Mantar Üretim Tesisi Gezisi (Akyazı)

 
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