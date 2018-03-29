BAKAN FAKIBABA AKYAZI’DA SGK BİNASINI HİZMETE AÇACAK

29 Mart tarihinde ilçemize gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Perşembe günü SGK Akyazı şube binasını hizmete açacak.
İlimize 28 Mart Çarşamba günü gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın açıklanan ziyaret programı ise şu şekilde gerçekleştirilecek;
29 Mart Perşembe
08:30 Sakarya GTHB İl-İlçe Personeli ile Toplantı
10:00 Sakarya Tarım Sektörü Rapor Sunumu
12:20 TZOB Sertifika Töreni
13:00 Öğle Yemeği
14:00 SGK Akyazı Hizmet Binası Açılışı
14:30 Mantar Üretim Tesisi Gezisi (Akyazı)