OTOBÜSÇÜYÜ ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATTILAR

Akyazı Dokurcunda ikamet eden Otobüs işletmecisi Refik Gülmez (58) Bolu ili Taşkesti Sarot tesisleri yakınlarında Tabancayla vurularak öldürülüp yol kenarına atılmış olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay Dokurcun Taşkesti yolu Sarot Kaplıcaları yakınlarında meydana geldi.Taşkesti Gebze arasında Otobüs işletmeciliği yapan Refik Gülmez (58) sabah saatlerinde Taşkesti Sarot kaplıcaları yakınlarında yol kenarında ölü olarak bulundu.
Tabancayla göğsünden 2 ve başından aldığı bir kurşunla öldürüldüğü bildirildi