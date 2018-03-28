HASAN AKCAN’DAN BİLDİK AÇIKLAMA

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Nüfusu 100 bine ulaşan Akyazı’da terminal olmaması hem toplu taşımacılık
Bu haber 2018-03-28 23:44:41 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Nüfusu 100 bine ulaşan Akyazı’da terminal olmaması hem toplu taşımacılık yapanları hem de toplu taşıma araçları ile seyahat eden Akyazılıları derinden üzüyor. Öyle ki, Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin ya da minibüslerin durak olarak yolcu bekledikleri yerlerinde sık sık değişiyor olması bile Akyazılıları çileden çıkarmaya yetiyordu. Ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yolcularını terminal olmadığı için yol kenarlarında kiraladıkları yazıhane önlerinden almaları da çekilen eziyeti katlıyordu.

Belediye başkanları seçim öncesinde ilk yapacakları ve hayata geçirmeyi düşündükleri proje olarak terminali göstermelerine rağmen bir türlü o düşüncelerini uygulamaya sokamıyor olmaları ve terminalin yapımının yılan hikayesine dönüşmesi sıkıntının her geçen gün daha da büyümesine neden oluyordu.

Hasan Akcan’da seçim öncesi terminal yapımını yapacağı işler arasında göstermiş ve yaptığı açıklamalarda da  “İnşallah en kısa zaman içerisinde yeni terminalimizi Akyazı’mıza kazandıracağız” demişti. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen bu açıklamasında yer verdiği terminal binasını hizmete sokamamıştı.

Önceki gün Belediye başkanından randevu alan Şoförler Odası Başkanı ve Yönetimi, Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı meslek Odası başkanları ve yönetimi, Yazıhane ve firma sahipleri Hasan Akcan’la bir araya geldiler ve bu sorunlarını bir kez daha dile getirip kendisinden terminal yapmasını istediler.

Kendisini ziyaret edenlerin bu isteklerinde haklı olduklarını belirten Hasan Akcan, toplantı sonrasında yaptığı açıklama göreve ilk başladığı zaman yaptığı açıklamanın aynısı olunca yapılan açıklamayı basından öğrenen Akyazılılar “bildik açıklama” şeklinde yorumladılar.

İlçe sakinleri Akyazı’nın olmayan terminalinin bir önce yapılması gerektiğini belirterek, Hasan Akcan’a çağrıda bulunarak görev süren dolmadan bizi terminali kavuştur mesajı göndermeyi ihmal etmediler.
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