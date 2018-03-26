KÜÇÜCEK’Lİ BARUT VE GÜL AİLELERİ YEMEKTE BULUŞTU

Küçücek Mahallesinin tanınmış ailelerinden Küçücek

Bu haber 2018-03-26 23:45:53 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Küçücek Mahallesinin tanınmış ailelerinden Küçücek ve çeşitli illerde yaşayan Barut ve Gül aileleri Pazar günü İnci Pizza’da verilen yemekte bir araya geldiler.

Akyazı İnci Pizza salonunda bir araya gelen her iki aile fertleri aralarında uzun süre birbirlerini göremeyenlerin kucaklaşmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da yaşayan Meryem Yavuz’un organize ettiği yemekte bir araya gelen Barut ve Gül ailelerine Akyazı Belediye meclis üyesi Harun Köymen ev sahipliği yaptığı yemek sonrası derin bir sohbete dalan aile fertleri en kısa zamanda tekrar bir araya gelmek üzere birbirlerine veda ettiler.