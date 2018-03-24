PAT PATLAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR 1 ÖLÜ

D 140 Karayolu Akyazı Dokurcun istikameti Dedeler mevkiinde devrilen Tarım Aracı (Pat Pat) altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre D 140 Karayolu Akyazı Dokurcun istikameti Dedeler mevkiinde Ahmet Özdemir’in idaresindeki Pat Pat denilen Tarım aracı ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi..
Devrilme esnasında 53 yaşındaki Ahmet Özdemir Tarım aracının altında sıkıştı. Kazayı yoldan geçerken fark eden Orman işçileri Jandarma ve 112 Ambulansa haber verdiler.
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olaya müdahale ederken Sağlık ekipleri vatandaşların da yardımıyla tarım aracı altında kalan Ahmet Özdemir’i sıkıştığı yerden çıkardılar.
112 Ambulans Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ahmet Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirlediler.
Olay yerine gelen Ahmet Özdemir’in yakınları sinir krizleri geçirdiler.
Kazada hayatını kaybeden Ahmet Özdemir’in cesedi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.