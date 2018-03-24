15 YAŞ ALTI BADMİNTON İL SEÇMELERİ AKYAZIDA YAPILDI

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 yaş altı il seçmeleri

Bu haber 2018-03-24 21:52:10 eklenmiş ve 173 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 yaş altı il seçmeleri Akyazı’da yapıldı. Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan seçmelerde Sakarya’yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek 8 kişi belli oldu.

Hakemliklerini Mecit Güner, Metehan Taze ve Murat Yılmazer’in yaptığı müsabakalarda dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya bir mücadele gösterirken bol alkış aldılar.

Akyazı, Arifiye ve Sapanca’dan sporcuların katıldığı Badminton seçmeleri Akyazı’lı sporcuların üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda ilk dörde giren sporcular Türkiye şampiyonasında Sakarya’yı temsil edecekler.

Akyazılı Badmintoncuların antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar giderek olgunlaşan sporcularından artık Türkiye dereceleri beklediklerini ifade ederek muhtemelen Sonbaharda Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında hedefimiz Türkiye şampiyonluğu dediler.

Dereceye giren Badmintoncular şunlar:

KIZLAR:

1-Şeydanur Biçer

2-Zülal Pekez

3-Hira Duru Tercan

4-Sare Bak

ERKEKLER:

1-Hüseyin Akif Koç

2-Abdullah Koçak

3-Samet Mutlu

4- Yavuz Tütüncü