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CHP İLÇE YÖNETİM İYİ PARTİYİ ZİYARET ETTİ

CHP Akyazı İlçe başkanı Recep Furuncuoğlu beraberinde
Bu haber 2018-03-24 16:49:48 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı İlçe başkanı Recep Furuncuoğlu beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde İYİ Parti İlçe Teşkilat binasına giderek seçimle iş başına gelen başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler ve yeni kurulan ve Türk siyasi hayatına yeni giren İYİ Partililere başarı dileğinde bulundular.

İYİ Parti İlçe başkanı Servet Top’da CHP Akyazı İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin partilerine yaptıkları nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Ziyarette her iki Parti Yöneticilerinin bugünün siyasetini ve 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak görüş alışverişi yaptıkları öğrenildi.
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