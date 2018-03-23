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KUZULUKTA REGAİP KANDİLİ KUTLANDI

Regaip Kandili münasebetiyle tüm İslam aleminde olduğu
Bu haber 2018-03-23 20:41:30 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Regaip Kandili münasebetiyle tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunan Merkez Camiine gelen cemaat önce okunan Kuran-ı Kerimi sonra da Cami İmam Hatibi Necati Güven’in geceyle ilgili vaazını huşu içinde dinledi ve kılınan yatsı namazı sonrasında yapılan duaya amin dedi.

Kelime anlamı İhsan olan Regaip Kandili gecesinde Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez C amini dolduran cemaat, ellerini semaya kaldırarak bu geceye ve üç ayların başlangıcına kendilerini ulaştırdığı için yaradan Allaha şükrettiler ve Ramazan ayına da kavuşturma isteklerini tekrarladılar.

Camii çıkışında da cemaata kandil simidi ve meyve suyu ikram edildi.

 
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