TÜVGA GENÇLİĞE YÖNELİK ÇALIŞIYOR

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akyazı temsilciliğinin

Bu haber 2018-03-23 20:34:26 eklenmiş ve 1 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akyazı temsilciliğinin gençliğe yönelik başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

21 Mart Dünya Down sendromu haftası nedeniyle TÜGVA Akyazı temsilcisi Atahan Ahmet Tekir arkadaşları ile birlikte farkındalık yaratmak amaçlı olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıflarına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında bir açıklama yapan İlçe temsilcisi Tekir şunları söyledi “ Onlar Rabbimizin bizlere emanetleridir. Emanete sahip çıkan ailelere v e onları eğitmekte olan tüm öğretmenlerimize müteşekkiriz ve kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Okulum Müdürümüz başta olmak üzere Öğretmenlerimizin onları yetiştirme adına gösterdikleri gayreti yerinde gördük. Ç ok güzel ve özel bir hizmet yapıyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizde bugün onların yanında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. Kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz o mutluluk ışığı bizi manevi bakımdan çok rahatlattı ve sevindirdi. Sevgiler paylaşıldığında daha da büyür ve anlam kazanır. Bunun bilinci içinde bundan sonrada kardeşlerimizi sık sık ziyaret edip onlarla birlikte olmayı arzuluyoruz.”