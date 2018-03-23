AKP İLÇE BAŞKANI BORA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora İlçe Sağlık Müdürü

Bu haber 2018-03-23 20:32:45 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın başarılı ve çalışkan bir Müdür olduğunu belirtti ve bu ziyaretimde aile hekimliği konusu başta olmak üzere sağlıkla ilgili bir çok konuyu görüşme ve bilgi alışverişi yapma imkanı buldum. Bana göre yararlı bir ziyaret oldu dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’da AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret nedeniyle Bora’ya teşekkür etti.