GÖKTEN ÇAMUR YAĞDI

Sabah erken saatlerde kalkan vatandaşlar arabalarını çamur içinde görünca şaşkına döndüler. Gece yağan yağmur lodosla gelen toz bulutunu yere indirince her taraf adeta çamur deryasına döndü.
Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, araçlarının üzerini baştan aşağıya çamur kapladığını görünce gözlerine inanamadı. Bundan tek yararlanan esnaf oto yıkamacılar oldu. Araçlarını yeni yıkatmış olan vatandaşlar duruma üzülürken araç sahipleri de oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Aynı çamurdan evlerin çatıları, balkonları ve duvarlarıda nasibini aldı. Ev hanımları da ev temizliğine başladılar.