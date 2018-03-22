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AKYAZI’DA REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

AKYAZI’DA REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

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AKYAZI’DA REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir.
Bu haber 2018-03-22 23:29:35 eklenmiş ve 133 kez görüntülenmiştir.

 

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Allahü Teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar.

Günahların bağışlanacağı, edilen duaların Allah'a ulaşacağı, İbadetlerin sevaplarını katlanacağı Mübarek Regaip Kandili, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece  Tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı Camilerinde de coşku ile kutlandı. Camiler doldu taştı. Allah’tan günahlarımızın bağışlanması istendi.

Gazi Süleymanpaşa camiinde yapılan kutlama okunan Kuran-ı Kerim mevlüt ve ilahilerle başladı.

Daha sonra söz alan Akyazı Vaizi Yunus Altan Regaip kandilinin arzu edilen çok istenen anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi.  

“Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.” Dedi. Vaiz Altan bu önemli geceyi en iyi şekilde değerlendirerek günahlardan arındırması için Allah’tan bağışlanmayı affedilmeyi isteyelim.

Yapılan duanın ardından yatsı namazı kılan cemaat son olarak Cami İmamı Murat Aydoğdu, Vaiz Yunus Altan ve birbirlerinin kandilini kutladı. Cami çıkışında da cemaate kandili simidi ikram edildi.

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