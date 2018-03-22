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ORMAN HAFTASI DOLAYISI İLE OKULLARDA FİDAN DİKİLDİ

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftasının ikinci gününde
Bu haber 2018-03-22 23:20:06 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftasının ikinci gününde Akyazı okullarında ağaç fidanı dikildi.

Akyazı’da ilk gün vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıtılmasının ardından bu gün de Kuzuluk İlkokulunda fidan dikim töreni yapıldı.

Kaymakam V. Mehmet Fatih Çiçekli, Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç ve Orman mühendisleri ile orman muhafaza memurları, ilçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir öğrenciler ve vatandaşların katıldığı ağaç dikim töreninde okul bahçesine fidan dikildi.

Kuzuluk ilkokulunda düzenlenen tören Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin yaptığı konuşmada ağacın faydalarını sıraladı ve mutlaka ormanların korunması gerektiğini söyledi.

Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç Akyazı’daki ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verirken 1971 yılından beri kutlanan Dünya Ormancılık gününde Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü olarak bizler de kutluyoruz. Zamanımızda ağacın faydalarını bilmeyen yok. İnsanlar ve diğer canlılar aleminin olmazsa olmazlarımız arasında olan ağaç ve ormanlarımız hayvanlar aleminin de barınağıdır. Bu nedenle herkese düşen görev ormanı sevmek onu korumaktır diyen Müdür Erkan Kılıç Akyazı’daki bütün okullara ordumuzun zeytin dalı harekatı anısına zeytin fidanı dağıttıklarını ifade ederek dağıtılan bu fidanlar bu gün okullarda öğrencilerin elleriyle toprakla buluşacak. Dedi. Ormanın gerçek koruyucusunun sevgi olduğunun da altını çizen  Müdür Kılıç Akyazı ormanlarının zenginleşip güzelleşmesi için teşkilat olarak ağaçlandırma faaliyetlerine de hızla devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Okul bünyesinde açılan resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Törende ayrıca öğrencilere ormanların faydalarını ve korunmasını anlatan bir de tiyatro oyunu izlettirildi.

Törenin sonunda protokol ve öğrenciler okul bahçesine zeytin fidanları ve çam fidanları dikerek ilk sularını verdiler.

 
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