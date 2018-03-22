KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’DEN ATSO’YA İADEİ ZİYARET

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne

Bu haber 2018-03-22 15:53:13 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanmasının ardından İlçe Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'nin ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’ı iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette Başkan Bayraktar, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşundan bu güne kadar yaptığı çalışmaları ve Akyazı’nın ekonomisi, ticareti, turizmi ve sanayisi hakkında Sakarya Vali Yardımcısı Çiçekli’ye bilgiler verdi. Sakarya Vali Yardımcısı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar , Kaymakam Çiçekli öncülüğünde Akyazı'nın sosyo-ekonomik ve kültürel yönden kalkınma ve gelişmesi için el birliği ile çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Başkan Bayraktar kendi ve yönetim kurulu üyeleri adına Kaymakam Çiçekli’ye başarılar diledi. Ziyarette bir değerlendirme yapan Sakarya Vali Yardımcısı , Akyazı'ya gelmesinin ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen kurum temsilcilerine iadeyi ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti. Akyazı'nın mevcut potansiyeli ve kaynaklarıyla bugün bulunduğu yerden çok daha iyi yerleri hak ettiğini söyleyen Vali Yardımcısı Çiçekli , Akyazı’daki Kaymakamlık görevim boyunca sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla birlikte çok güzel işler yapacaklarını söyledi.