AKYAZILI HANIMLARDAN KERMES

Akyazılı bir grup hanım Suriye’de ve Afrin’de Ülkemizin

Bu haber 2018-03-22 15:50:34 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı bir grup hanım Suriye’de ve Afrin’de Ülkemizin bekası için mücadele etmekte olan Kahraman Mehmetçiğimize destek amaçlı başlattıkları kermesler devam ediyor.

Haftanın Çarşamba günleri Kenan Sofuoğlu parkı önünde açtıkları stantlarda evlerinde yaptıkları yiyecekleri ve yine evlerinden getirdikleri hiç giymedikleri ve yeni olan giyecekleri getirerek satan Akyazılı hanımlar bu satışlardan elde ettikleri geliri Kahramanlarımız için açılan banka hesabına yatırarak desteklerini sürdürüyorlar.

Akyazılılarda, hanımlar tarafından başlatılan destek amaçlı kermese büyük ilgi gösteriyor ve satışa sunulan ürünleri satın alarak maddi desteğini sürdürüyor.