21 MART DOWN SENDROMU GÜNÜ KUTLANDI

Akyazı Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici MTAL’de 21 Mart Down Sendromu

Akyazı Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Bildirici MTAL’de 21 Mart Down Sendromu günü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Özel Eğitim sınıfında eğitim görmekte olan öğrencilerle gün nedeniyle okul öğrencileri ve özel eğitim gören öğrenciler birlikte sabah kahvaltısı yaptılar.

Okul Müdürü Ramazan Şerbetçi kahvaltıda yaptığı konuşmada 21 Mart Dünya Down Sendromu günü olarak bilinmektedir. 21 Mart seçilmesinin nedeni ise Down sendromlu bireylerde 21. Kromozom 3 adet bulunmakta v e bu çocukların kendilerine has özellikleri bu farklılıktan kaynaklanmaktadır. Dostlar kromozom saymaz biz sizi ve temiz kalplerinizi seviyoruz dedi.

Programın ikinci bölümünde ise okulun tüm öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde düzenlenen programa katılarak özel çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynadılar ve onların günlerini birlikte eğlenerek kutladılar.

Özel Eğitim Öğretmenleri Ayşe Ersoy ve Fatih Bilgiç de ortak yaptıkları açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler “ Down sendromlu kardeşlerimizle aynı gökyüzünün altında aynı havayı soluyan, aynı gülümsemeyi paylaşıp aynı hüznü birlikte yaşayan bireyleriz. Hayata artı 1 katmak için bizimle olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz”