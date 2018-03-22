AKYAZILI MUHTARLAR SINIR BÖLGESİNE GİTTİ

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ülkemizin bekası için Suriye’de başlattığı
Bu haber 2018-03-22 15:18:14 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ülkemizin bekası için Suriye’de başlattığı zeytin dalı harekatına destek amaçlı olarak Akyazılı Muhtarlar Dernek başkanları ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuşun başkanlığında bir otobüsle dün akşam saatlerinde Gazi Süleyman Paşa Camii önünde dualar eşliğinde sınır bölgesine gitmek üzere Hatay’a doğru yola çıktılar.

3 gün süreyle sınır bölgesinde kalacak olan Akyazılı 35 Muhtar ve bir grup vatandaş yola çıkarken yaptıkları ortak açıklamada bu seyahatlerinin Suriye de zafer üstüne zafer yazan kahraman Mehmetçimize destek amaçlıdır. Afrinde destan yazan kahramanlarımıza moral vermek, onlara maddi ve manevi destek vermek için yola çıkıyoruz. Kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Onları çok seviyoruz ve başta bu operasyon olmak üzere PKK ve diğer terör örgütleri ile yapılan mücadelelerde şehit düşen kahramanlarımıza Allahtan rahmet o kahramanları yetiştiren anne ve babalara sabır niyaz ediyoruz. Yaralı kahramanlarımıza da acil şifalar diliyoruz dediler.
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