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BİR TUTAM GENÇLİK OYUNU BEĞENİLDİ

Akyazı Belediyesi tiyatro grubu tarafından Soysal Gelişim Merkezi salonunda oynanan
Bu haber 2018-03-21 14:54:32 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi tiyatro grubu tarafından Soysal Gelişim Merkezi salonunda oynanan öğrencilere yönelik ve uyuşturucu konusunu işleyen Bir Tutam Gençlik isimli oyun beğenildi ve oyunu iki gün içinde bin 200 öğrenci izledi.

Son günlerin Akyazı’da en fazla konuşulan konusu olan v e kanayan yara olarak da nitelendirilen uyuşturucu konusunun işlendiği oyunu izleyen öğrenciler izledikleri oyundan ders çıkardıklarını belirterek, uyuşturucu batağına saplanmış olan arkadaşlarını bu saplantıdan çıkarmak için top yekun bir mücadele içine girdiklerini söyleyerek, uyuşturucu belasından kurtulma adına yapılacak olan her türlü icraat ve uygulamaya da katkı verecekleri mesajını da vermeyi ihmal etmediler.
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