ÖZTÜRKLERİN ANNE ACISI

Akyazı’ya bağlı Batakköy Mahallesi eski Muhtarlarından

Bu haber 2018-03-21 14:48:35 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Batakköy Mahallesi eski Muhtarlarından Güngör Öztürk ve İlçe merkezinde kahve işletmeciliği yapan Savaş Öztürk’ün anneleri vöe Belediye Meclis Üyesi ve Akbalık Güreşlerinin bu yıl ki ağası Mehmet Öztürk’ün yengesi Feriha Öztürk (78) 75 günden beri yaşam mücadelesi verdiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Feriha Öztürk Batakköy Mahallesine bulunan evlerinin önünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, STK Başkan ve yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir ve bazı kamu görevlileri ile Öztürk ailesinin yakınları ve kalabalık cemaat katıldı.