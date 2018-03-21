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AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası
Bu haber 2018-03-21 11:45:11 eklenmiş ve 224 kez görüntülenmiştir.

Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası Akyazı’da düzenlenen törenle başladı.

Haftanın açılışı dolayısı ile Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından Gazisüleyman Paşa Camii önünde düzenlenen törende vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Törende Akyazı Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, orman teşkilatı  ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ardıç, ceviz, dut, fıstık Çamı, Karaçam, Kurtbağı, Mavi ladin Leingold, sarı çam, kara servi, Himalaya ve Toros sediri olmak üzere toplam 3000 fidan protokol ve orman işletme yetkilileri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç Orman haftası etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceğini belirterek 22 mart Perşembe günü Kuzuluk ilkokulunda düzenleyecekleri etkinliklere tüm Akyazılıları davet etti.
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