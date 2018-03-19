HARUNUSTASPORA ŞAMPİYONLUK YAKIŞTI

Sakarya 1.Amatör lig B grubunda mücadele eden Akyazı’nın başarılı takımlarından

Bu haber 2018-03-19 13:01:30 eklenmiş ve 143 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör lig B grubunda mücadele eden Akyazı’nın başarılı takımlarından biri olan Harunustaspor son maçında Akçayspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon oldu ve adını Süper lige yazdıran takımlardan biri oldu.

Güçlü kadro görevini yaptı

Harunustaspor yönetimi lig başlamadan önce belirlediği süper lig hedefine varabilmek için ligin başında işi sıkı tuttu ve güçlü bir kadro oluşturdu. Oluşan o güçlü kadroya devre arasında yeni transferlerle daha da güçlendirdi ve sonunda muradına ve mutlu sona şampiyon olarak ulaştı. Böylece güçlü kadro da görevini layıkıyla yapmış oldu.

Harunusta basının da odak noktasındaydı

Harunustaspor ikinci yarıda Karasu Kültürspor’dan Ömer Faruk Kıroğlu’nu da transfer edip kadrosuna kattı. Bu transfer gerek yerel basında ve özellikle de ulusal basında büyük yer buldu. Çünkü Harunustasporlu yöneticiler transfer ettikleri Ömer Faruk Kıroğlu’na 2 bin lira değerinde 0.0524 bitkoin sanal para ve 2 bin 500 lira da canlı para vererek transfer etmişti. Yapılan transferde Ömer Faruk Kıroğlu’na 2 bin lira değerindeki bitkoin sanal para ödemesinin yapılması hem yerel hem de ulusal basında geniş yer bulmuş ünü yurt dışına taştığı içinde Japonya’dan gelen bir televizyon ekibi hem Harunustaspor yöneticileri hem de futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu ile röportaj yapmıştı.

Takımına ikinci yarıda dahil olan Ömer Faruk da kendisine gösterilen o ihtimam ve ilgiye boş çevirmemiş ve formasını giydiği Harunustaspora attığı goller ve yaptığı asistlerin de gol olması ile takımına önemli katkı sağladı.

Başkan maç sonu konuştu

Harunustaspor başkanı Haldun Şehit takımlarını 2.ligden alıp süper lige çıkardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Takımımla büyük gurun duyuyorum ve onlara verdiğimizin karşılığını fazlasıyla aldık diyen başkan Şehit, yaptığımız bitkoin ödemesi hem yurt içinde hem de yurt dışında tanınmamıza vesile oldu. Şimdide yine cüzi bitkoin ödemeleri ile düzenlemeye hazırlandığımız şampiyonluk gecemize sanatçı getirmeyi planlıyoruz. Ben ve Yönetimdeki arkadaşlarım bu gecenin güzel ve unutulmayacak bir şampiyonluk gecesi olacağına inanıyoruz dedi ve şampiyon olan takımını kutladı ve kendilerine destek verenlere teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

Maçtan sonra oluşan güzellikle görülmeye değerdi

Rakipleri Akçayspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyon olan ve adını süper lige yazdırmayı başaran Harunustasporlu yönetici ve oyuncular maç sonunda saha içinde müthiş görüntüler sergilediler. Yöneticiler ve oyuncularla birlikte sahaya giren taraftarların sevinçleri görülmeye değer güzellikteydi. Oynadıkları oyunlar ve özellikle çiftetelli ve horon izleyenleri mest etti.