ALAAĞAÇSPOR’A 1 PUAN YETTİ 5-5

Sakarya Süper Amatör B gurubu takımlarından Alaağaçspor evinde Karasu Yalı spor’u konuk etti. Maç 5-5 beraberlikle sonuçlandı.
Saha: Kuzuluk Sentetik
Hakemler: Hasan Kösemen***Hüseyin Uçar***Tufan Sağır***
Goller:
Alaağaçspor dk.35 Oktay, dk 39Adem, dk 75 Berkay(P), dk 77 Enes, dk. 88 Emre
Karasu Yalı dk 41 Burak, dk 50 Ömer, dk 80 Ömer, dk 82 Bedirhan, dk 90 Rıdvan
Sakarya Süper Amatör B grubunda yer alan iki takım bugün Kuzuluk sentetik sahada karşı karşıya geldiler. Ev sahibi Alaağaçspor’un bu haftaki rakibi Karasu Yalı spor oldu.
Alaağspor ile Karasu Yalı spor’un maçında tam bir gol şov vardı. B grubunda yarışan iki takımın maçı 5-5 berabere biterken taraftarlar bol gollü bir maç izlemenin keyfini çıkarttı.
Alaağaspor: Doğan**Bekir***Soner***Erdem**Erdi**Muratcan**(Emre**)Adem**Erkan***Enes**(Enes T.**)Oktay***Berkay***
Teknik Direktör: Özcan Bulut
Karasu Yalı: Atilla**Ali***Onur***Burak***Rıdvan**Beytullah**Hasan**Muhammet***Ömer***Bedirhan***Edip**
Teknik Direktör:Serkan Ülke