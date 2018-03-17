ALAAĞAÇSPOR’A 1 PUAN YETTİ 5-5

Sakarya Süper Amatör B gurubu takımlarından Alaağaçspor

Bu haber 2018-03-17 22:53:38 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör B gurubu takımlarından Alaağaçspor evinde Karasu Yalı spor’u konuk etti. Maç 5-5 beraberlikle sonuçlandı.

Saha: Kuzuluk Sentetik

Hakemler: Hasan Kösemen***Hüseyin Uçar***Tufan Sağır***

Goller:

Alaağaçspor dk.35 Oktay, dk 39Adem, dk 75 Berkay(P), dk 77 Enes, dk. 88 Emre

Karasu Yalı dk 41 Burak, dk 50 Ömer, dk 80 Ömer, dk 82 Bedirhan, dk 90 Rıdvan

Sakarya Süper Amatör B grubunda yer alan iki takım bugün Kuzuluk sentetik sahada karşı karşıya geldiler. Ev sahibi Alaağaçspor’un bu haftaki rakibi Karasu Yalı spor oldu.

Alaağspor ile Karasu Yalı spor’un maçında tam bir gol şov vardı. B grubunda yarışan iki takımın maçı 5-5 berabere biterken taraftarlar bol gollü bir maç izlemenin keyfini çıkarttı.

Alaağaspor: Doğan**Bekir***Soner***Erdem**Erdi**Muratcan**(Emre**)Adem**Erkan***Enes**(Enes T.**)Oktay***Berkay***

Teknik Direktör: Özcan Bulut

Karasu Yalı: Atilla**Ali***Onur***Burak***Rıdvan**Beytullah**Hasan**Muhammet***Ömer***Bedirhan***Edip**

Teknik Direktör:Serkan Ülke