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SPOR CAMİASININ YAKINDAN TANIDIĞI MESUT NALBANT VEFAT ETTİ

SPOR CAMİASININ YAKINDAN TANIDIĞI MESUT NALBANT VEFAT ETTİ

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SPOR CAMİASININ YAKINDAN TANIDIĞI MESUT NALBANT VEFAT ETTİ

Sakarya’nın spor camiası içinde sevilen ve sayılan bir isim olan
Bu haber 2018-03-17 17:34:47 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya’nın spor camiası içinde sevilen ve sayılan bir isim olan ve ASKF başta olmak üzere spor kulüplerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Mesut Nalbant yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Mesut Nalbant Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yuvalak Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

 Mesut Nalbant’ın cenazesi spor ve siyaset camiasını bir araya getirdi. Cenaze törenine bazı belediye ve STK başkanları, ASKF başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Spor camiasının tanınmış simaları ve spor müdürleri ve yazarları ile kalabalık cemaat katıldı.
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