Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN İLAÇLAMA BAŞLADI

SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN İLAÇLAMA BAŞLADI

AKYAZI DEVLETTE TIP BAYRAMI KUTLANDI

AKYAZI DEVLETTE TIP BAYRAMI KUTLANDI

DOKTORLARIMIZIN 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLADIK

DOKTORLARIMIZIN 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLADIK

ENGELLİ BAŞKAN, ENGELLİ ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

ENGELLİ BAŞKAN, ENGELLİ ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

BADMİNTON'UN KRALI AKYAZI

BADMİNTON'UN KRALI AKYAZI

KALP DAMAR CERRAHİSİNDE TIP BAYRAMI KUTLAMASI

KALP DAMAR CERRAHİSİNDE TIP BAYRAMI KUTLAMASI

AKYAZI DEVLETTE TIP BAYRAMI KUTLANDI

14 Mart TIP bayramı nedeniyle Akyazı Devlet hastanesinde bir kutlama programı
Bu haber 2018-03-15 23:25:35 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

14 Mart TIP bayramı nedeniyle Akyazı Devlet hastanesinde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ile bazı protokol üyeleri de katıldı.

Hastane salonunda gerçekleşen TIP bayramı kutlamasında kürsüye gelen Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, sağlık ordusunun bir neferi olduğumuz için kendimizi şanslı saymalıyız diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Bizler hekim ve sağlık çalışanları olarak hepimiz bir bütünüz. Hepimizin hedefinde insanlara sağlık hizmeti vermek vardır. Akyazı Devlet Hastanesi olarak tüm çalışanlarımızla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz ve bu çalışmanın karşılığını da hizmet ettiğimiz insanlarımızdan alıyoruz. Ben Hastane başhekimi ve bir arkadaşınız olarak 14 Mart TIP bayramımızı kutluyorum ve nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmamız için de bizi yaradan yüce mevlamdan niyaz ediyorum”

Düzenlenen kutlama programına katılan Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli de konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve özverili çalışmalarından ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarınızın da devamını temenni ediyorum dedi.

Konuşmaların ardından Hastane Başhekimliği tarafından hazırlatılan pasta birlikte alkışlar arasında kesildi.

Düzenlenen kutlama programına katılan protokol üyeleri sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti ve tayinleri çıkan sağlık personeline de plaket takdimi yapıldı.

Başhekimlik tarafından düzenlenen programa hastanede çalışan tüm sağlık çalışanları tam kadro katıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:37 - SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN İLAÇLAMA BAŞLADI
Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların...
23:28 - AKYAZI DEVLETTE TIP BAYRAMI KUTLANDI
14 Mart TIP bayramı nedeniyle Akyazı Devlet hastanesinde bir kutlama programı...
09:07 - DİVAN YATAŞ OLDU
Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı...
13:45 - AKYAZI ESNAF ODALARI YÖK’E ÖFKELİ
Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı...
23:55 - VERGİ DAİRESİNİN SEVİLEN İSMİ HİMMET ÖZEL EMEKLİ OLDU
Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğünün sevilen ismi...
13:38 - DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ