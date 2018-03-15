AKYAZI DEVLETTE TIP BAYRAMI KUTLANDI

14 Mart TIP bayramı nedeniyle Akyazı Devlet hastanesinde bir kutlama programı

Bu haber 2018-03-15 23:25:35 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

14 Mart TIP bayramı nedeniyle Akyazı Devlet hastanesinde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ile bazı protokol üyeleri de katıldı.

Hastane salonunda gerçekleşen TIP bayramı kutlamasında kürsüye gelen Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, sağlık ordusunun bir neferi olduğumuz için kendimizi şanslı saymalıyız diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Bizler hekim ve sağlık çalışanları olarak hepimiz bir bütünüz. Hepimizin hedefinde insanlara sağlık hizmeti vermek vardır. Akyazı Devlet Hastanesi olarak tüm çalışanlarımızla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz ve bu çalışmanın karşılığını da hizmet ettiğimiz insanlarımızdan alıyoruz. Ben Hastane başhekimi ve bir arkadaşınız olarak 14 Mart TIP bayramımızı kutluyorum ve nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmamız için de bizi yaradan yüce mevlamdan niyaz ediyorum”

Düzenlenen kutlama programına katılan Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli de konuşmasında tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve özverili çalışmalarından ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarınızın da devamını temenni ediyorum dedi.

Konuşmaların ardından Hastane Başhekimliği tarafından hazırlatılan pasta birlikte alkışlar arasında kesildi.

Düzenlenen kutlama programına katılan protokol üyeleri sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti ve tayinleri çıkan sağlık personeline de plaket takdimi yapıldı.

Başhekimlik tarafından düzenlenen programa hastanede çalışan tüm sağlık çalışanları tam kadro katıldı.