DOKTORLARIMIZIN 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLADIK

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi

Bu haber 2018-03-15 15:07:02 eklenmiş ve 259 kez görüntülenmiştir.

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel, DHA Akyazı temsilcisi ve Akyazı Net İnternet Sitesi sahibi Alaattin Onur, Radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan ile Akyazı Net İnternet Sitesi Editörü Davut Kaya 14 Mart Tıp bayramı münasebetiyle Akyazı Devlet Hastanesine giderek Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Hariciye Uzmanı Dr. Burhan Gencer ile Dahiliye Uzmanı Dr. Seçil Demir’e hastanede çalışan tüm doktorlar ve sağlık çalışanları adına birer çiçek takdim ettiler ve doktorların geleneksel hale gelmiş olan TIP bayramlarını kutladılar.

Akyazılı Gazeteciler yaptıkları ortak açıklamada Doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çok kutsal görev ifa ettiklerini belirterek açıklamalarında şu görüşlere yer verdiler “ İnsan sağlığı gibi çok önemli bir konuda görev yapan hekimlerimizi bu mesleğe seçip insanlara hizmet ettikleri için tebrik ediyoruz. Bizlere sağlık konusunda hizmette mesai mefhumunu dikkate almadan canla başla çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle Akyazı Devlet Hastanemizde oluşan olumlu ve huzurlu ortam sayesinde Akyazılıların çok iyi sağlık hizmeti almaları biz basın mensuplarını da mutlu etmektedir. Her geç en büyüyen ve eksiklerini bir bir tamamlayarak Özel Hastanelerle baş edebilecek ve yarışacak seviyeye gelen Devlet Hastanemizin bu gelişimi bizim dikkatle takip ettiğimiz bir husustur. Kendilerinden bu başarılarının devamını beklediğimizi ifade diyor tüm doktor ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart TIP Bayramlarını içten kutluyoruz”

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Hariciye Uzmanı Dr. Burhan Gencer ve Dahiliye Uzmanı Dr. Seçil Demir’de birlikte yaptıkları açıklamada günlerini kutlayan basın mensuplarına teşekkür ettiler ve çok güçlü oldukları açıkça bilinen Akyazı basınında görev yapan değerli gazetecilerin sürekli olarak yanımızda olduklarını bilmek bize güç veriyor dediler ve bir kez daha hastaneye kadar gelerek günlerini kutlayan basın mensuplarına teşekkür ettiler.