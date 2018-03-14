ENGELLİ BAŞKAN, ENGELLİ ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç

Bu haber 2018-03-14 22:50:54 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç bütün engelleri aşmış biri olarak bir çok alanda faaliyet göstererek hayatının tadını çıkarırken kendisi gibi engelli çocuklara da ablalık yaparak onları mutlu etmeye çalışıyor.

Handan Bilgiç Özel eğitim görmekte olan engelli öğrencileri ziyaret ediyor, onları kucaklıyor ve onlarla birlikte hoş vakit geçirerek mutlu ediyor.

Kent konseyinin engelli başkanı bilgiç engelleri sevgi ile aşabileceklerini belirterek yolumuz sevgi yoludur, yeter ki empati yaparak anlayabilelim ve anlatabilelim. Bizler toplumu oluşturan bireyler olarak her yerde varız. Akyazı engelleri aşabilen , erişebilirliliği yüksek ve örnek bir ilçe olma yolunda bir hayli mesafe aldı. Dedi ve bu sevgi yolumuzda herkesi yanımızda görmek en büyük arzumuzdur şeklinde konuştu.

Her engelsizin bir engelli adayı olduğunu düşünürsek bu konuda Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç ‘e yapmakta olduğu örnek çalışmalarında destek vererek yükünün paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.