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ENGELLİ BAŞKAN, ENGELLİ ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

ENGELLİ BAŞKAN, ENGELLİ ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

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Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç
Bu haber 2018-03-14 22:50:54 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç  bütün engelleri aşmış  biri olarak  bir çok alanda faaliyet göstererek hayatının tadını çıkarırken kendisi gibi engelli çocuklara da ablalık yaparak onları mutlu etmeye çalışıyor.

Handan Bilgiç  Özel eğitim görmekte olan engelli öğrencileri ziyaret ediyor, onları kucaklıyor ve onlarla birlikte hoş vakit geçirerek mutlu ediyor.

Kent konseyinin engelli başkanı bilgiç  engelleri sevgi ile aşabileceklerini belirterek yolumuz sevgi yoludur, yeter ki empati yaparak anlayabilelim ve anlatabilelim. Bizler  toplumu oluşturan bireyler olarak  her yerde varız. Akyazı engelleri aşabilen , erişebilirliliği yüksek ve örnek bir  ilçe  olma yolunda bir hayli mesafe aldı. Dedi ve bu sevgi yolumuzda herkesi yanımızda görmek en büyük arzumuzdur şeklinde konuştu.

Her engelsizin bir engelli adayı olduğunu düşünürsek bu konuda  Akyazı Kent Konseyinin engelli meclis başkanı Handan bilgiç ‘e yapmakta olduğu örnek çalışmalarında destek vererek yükünün paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

 
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