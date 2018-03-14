AKYAZININ KANGREN OLAN SORUNU UYUŞTURUCU 3 LİSELİ KOMADA

Akyazı Ada Caddesi üzerinde bulunan iki lisenin yakınlarında sentetik

Bu haber 2018-03-14 16:40:03 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ada Caddesi üzerinde bulunan iki lisenin yakınlarında sentetik uyuşturucu kullanarak komaya giren üç lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

İki liseye giden yoldan geçmekte olan bazı Akyazılıların öğrenci kıyafetli üç öğrencinin baygın halde yol kenarında yerde yattıklarını gördüklerinde zaman geçirmeden durumu Polise ve 112 Sağlık personeline haber verdiler. Haberi alan Polis ve Sağlık ekibi kısa zamanda olay mahalline gelerek sentetik uyuşturucu kullanarak komaya girdikleri belirlenen öğrencileri ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmalarını sağladılar.

Poliste gördüklerine şaşırdı

Uyuşturucu komasına girdikleri belirlenen üç lise öğrencisinin eğitim görmekte oldukları okullarının hemen yanı başında bulunan konteynır içinde sentetik uyuşturucu aldıkları Polis tarafından belirlendi. Yine aynı konteynır içinde daha evvel içildiği tespit edilen boş bira kutuları ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bazı maddeleri bulan Polis gördüklerine kendileri de inanamadı.

Daha sıkı tedbir alınmalı

Olayın Akyazı’da duyulmasının ardından bir kısım Akyazılı sentetik uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çekerek bu gidişe dur denmeli ve önlenmesi için daha sıkı tedbirler alınmalı dediler ve bu konuda öğrencilerin anne ve babaları ile birlikte okulların yöneticilerine çağrıda bulunarak anne ve babalara siz çocuklarınızı, okul yöneticilerine de sizlerde öğrencilerinizi kontrol altında tutun ve sıkı takip edin çağrısında bulunmayı ihmal etmediler.