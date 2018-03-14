Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
DİVAN YATAŞ OLDU

DİVAN YATAŞ OLDU

FATURA BAŞKAN AKCAN’A KESİLDİ

FATURA BAŞKAN AKCAN’A KESİLDİ

SESLERİ İLE BÜYÜLEDİLER

SESLERİ İLE BÜYÜLEDİLER

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

İYİ PARTİ ŞEHİTLERİMİZİ VE MEHMET AKİF’İ ANDI

İYİ PARTİ ŞEHİTLERİMİZİ VE MEHMET AKİF’İ ANDI

AKYAZI ESNAF ODALARI YÖK’E ÖFKELİ

AKYAZI ESNAF ODALARI YÖK’E ÖFKELİ

DİVAN YATAŞ OLDU

Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı
Bu haber 2018-03-14 09:05:09 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı, Divan markası artık grup bünyesine katıldı.

Hürriyetin haberine göre YATAŞ Grup bir markayı daha bünyesine kattı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamaya göre dün duyurdukları görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Aytaş Mobilya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan ‘Divan’ markasının kullanım haklarının Yataş Grup’a dahil edildi. Böylece Yataş Grup, Enza Home ve Yataş Bedding markalarının yanı sıra Divan ismiyle bünyelerine dahil olan yeni marka ile farklı hedef kitlelere hitap ederek satış ağını daha da büyütmeyi ve genişletmeyi hedefliyor.

 İŞTE O MARKALAR

Yataş Grup’a katılan markalar şöyle;
* Divan - 20 Sınıf (Şekil), Marka Tescil N 2007 10129
* Divan Home - 20, 24 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007 43045
* Divan Home - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 99683
* Divan Terapi Yatak - 20 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2012 105082
* Divan Dream House - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2011 92978
* Divan Dünyası - 20, 24, 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2005 18971
* Divasoft - 35 Sınıf, Marka Tescil Numarası: 2007/60892

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
09:07 - DİVAN YATAŞ OLDU
Yataş Grup, Aytaş Mobilya ile anlaşmaya vardı...
15:51 - İYİ PARTİ ŞEHİTLERİMİZİ VE MEHMET AKİF’İ ANDI
12 Mart 1921 yılında kabul edilen ve bu yıl 97.yıl dönümünü idrak ettiğimiz...
13:45 - AKYAZI ESNAF ODALARI YÖK’E ÖFKELİ
Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı...
23:55 - VERGİ DAİRESİNİN SEVİLEN İSMİ HİMMET ÖZEL EMEKLİ OLDU
Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğünün sevilen ismi...
13:38 - DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da...
13:58 - AKYAZILI ANNELERDEN MEHMETCİK’E DESTEK KERMESİ
Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan Kuran Kursu tarafından organize edilen...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ