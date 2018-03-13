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FATURA BAŞKAN AKCAN’A KESİLDİ

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FATURA BAŞKAN AKCAN’A KESİLDİ

11 Mart 2018 Pazar günü Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
Bu haber 2018-03-13 23:50:34 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

11 Mart 2018 Pazar günü Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti 6.Olağan Genel Kurul toplantısını izlemek için toplantının yapıldığı salonun önüne gelen, ancak elinde davetiye olmadığı için emniyet güçleri tarafından kurulan barikata takılan ve içeri alınmadığı için barikat önünde görevli emniyet mensupları ile takışan, sinirleri boşaldığı için olsa gerek ağlamaya başlayan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın eşi İlknur Akcan’ın bu olumsuzluğu yaşamasının faturası Hasan Akcan’a kesildi.

Bayan Akcan’ın elinde davetiyesi olmadığı halde kongrenin yapılacağı salona girmek istemesi ne kadar yanlışsa, kongreyi izlemek isteyen bayan Akcan’ın eşi olan Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın da eşini o hengamede ve alınan onca tedbirin yanı sıra davetiyesiz salona girilemeyeceğini bilmesine rağmen yalnız bırakması kabul edilebilecek bir davranış değildir diyen Akyazılılar, hanımefendinin yaşadığı o travmanın sorumlusu eşi Hasan Akcan’dır fikrinde birleştiler.

Gerçi hanımefendi daha sonra görevliler tarafından salona alınmıştı ama olan olmuştu bir kere.

Siyasetle yakından ilgili olan bazı Akyazılılar da gelişen ve yaşanan o istenmeyen olayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öğrenmesi halinde gönül alma açısından İlknur Akcan’ın Cumhurbaşkanlığı sarayına davet edilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, bu olumsuzluk belki de ileride Akcan ailesine siyasi alanda olumlu olarak dönüşü olabilir şeklindeki düşüncelerini de belirtmeyi ve yakınlarındakilerle bu düşüncelerini paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

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