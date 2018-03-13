SESLERİ İLE BÜYÜLEDİLER

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Geçtiğimiz hafta içinde Akyazı Ada Caddesi üzerinde meydana gelen
Bu haber 2018-03-13 23:46:55 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz hafta içinde Akyazı Ada Caddesi üzerinde meydana gelen istenmeyen ve büyük üzüntü yaratan olayda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken yaşam mücadelesini kaybeden Coşkun Furuncu için Taşburun Mahallesi Şehit Ali Camiinde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim okumasına katılan Diyanet-Sen Sakarya Şube Başkanı Ali Güzeldal ile Adapazarı Sigorta Hastanesi İmam Hatibi Ali Altıntaş güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim, kaside ve ilahilerle okumaya katılanları adeta büyülediler.

Hayatını kaybeden Coşkun Furuncu’nun babası Rıfat Furuncu ve diğer kardeşlerine sabır ve başsağlığı dilemek için Taşburun’a geldiklerini söyleyen güzel sesli din görevlilerine Camii İmam Hatibi Hüseyin Ersoy ev sahipliği yaptı. Akyazı Belediyesi emekli İmamı Mustafa Kurukuz’da dostları olan misafirlerle hasret giderdi. 

Coşkun Furuncu’nun babası Rıfat Furuncu’da misafir din görevlilerine teşekkür etti.
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