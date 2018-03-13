İYİ PARTİ ŞEHİTLERİMİZİ VE MEHMET AKİF’İ ANDI

12 Mart 1921 yılında kabul edilen ve bu yıl 97.yıl dönümünü idrak ettiğimiz

Bu haber 2018-03-13 15:50:17 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

12 Mart 1921 yılında kabul edilen ve bu yıl 97.yıl dönümünü idrak ettiğimiz İstiklal Marşımız ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı İlçe Başkanı Servet Top imzasıyla yayınladığı bir basın bildirisiyle anıldı.

Yüce Mevlamız bize bir daha İstiklal Marşı yazdırmaya gerek duyurmasın diye başlayan basın bildirisinde İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı şu görüşlere yer verdi “ Vatan Şairimiz ve İstiklal Mücahidimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bütün vatan şairlerine, vatan kahramanlarına ve şehitlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz”

İYİ Parti Akyazı İlçe Teşkilatı 12 Mart 1971 Askeri Muhtırayla ilgili görüşlerini, yayınladığı basın bildirisinde paylaştı. Paylaşımda en kötü demokrasi en iyi ihtilal düzeninden daha iyidir denildi.