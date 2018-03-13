AKYAZI ESNAF ODALARI YÖK’E ÖFKELİ

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı

Bu haber 2018-03-13 13:44:10 eklenmiş ve 373 kez görüntülenmiştir.

Ağaç İşleri Odası Başkanı Turhan Gürel, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Manifaturacılar ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür Akyazı Meslek Yüksek Okulu konusunu görüşmek üzere bir araya gelerek yaptıkları toplantı sonunda bir basın açıklaması yaptılar.

2016/2017 eğitim döneminde 580 olan öğrenci sayısının 2017/2018 eğitim döneminde birden bire 250’ye düşmesi bizde derin bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bu düşüş böyle devam ederse önümüzdeki eğitim döneminde Meslek Yüksek Okulumuzun kapanma tehlikesi mevcuttur diye başlayan basın açıklamasında Oda başkanları şu görüşlere yer verdiler.

“ Bizler Oda başkanları olarak bu konu üzerinde yaptığımız tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması, bizleri yöneten siyasilerimizin özellikle de Akyazılı siyasetçilerin bu konu üzerinde duyarsız kalması ve beklenen hassasiyeti göstermemesi MYO’muzu bu noktaya getirmiştir. Oda başkanları olarak bizlerin Meslek Yüksek Okulu idaresi ile birlikte baş başa vererek talep ettiğimiz öğrencilerin ilgi gösterdiği ve açılmasını istediğimiz 4 bölümle ilgili YÖK’e yaptığımız müracaata olumsuz yanıt verilmesi ve ret edilmesi bizi son derece üzüntü içinde bırakmıştır. Yıllardan beri söyleye geldiğimiz Akyazılı bir Milletvekili istiyoruz talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bu çaresizliğimizden, yalnız bırakılmışlığımızdan anlaşılmaktadır. Bu durum bizim için Akyazı için asla bir kader olamaz olmamalıdırda. YÖK tarafından talebimizin ret edilmesi Odalarımıza kayıtlı olan 5 binin üzerindeki esnafımızı da derinden üzmüştür. Biz Oda başkanları olarak tek isteğimiz ve arzumuz güzel İlçemizi bir adım daha ileriye götürmektir. Bu konuda eğitimin ve özellikle de yüksek eğitimin ne kadar elzem olduğunu bilmek için kahin olmak gerekmez. Yanı başımızdaki bazı İlçelerde Fakülteler bir bir açılırken bizim İlçemizde bırakın Fakülte açılmasını halen eğitimini sürdürmekte olan Meslek Yüksek Okulumuzun öğrenci yokluğu nedeniyle kapanacak noktaya gelmesinin önüne geçilmesini tüm yetkililerden bekliyoruz. 3 bin öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan Meslek Yüksek Okulumuzda gelecek eğitim yılında en az 2 bin öğrenciyi görmek istiyoruz ve bu konuda siyasilere ve bağlı olduğumuz Üniversite ve MYO yöneticilerine büyük görev düştüğünü hatırlatmak isteriz. Sürekli olarak Devlet Hastanemiz yanında yapımı sürmekte olan öğrenci yurduna Akyazı MYO kapanırsa hangi öğrenciyi yerleştireceksiniz. Öğrencileri çevre İl ve İlçelerden mi getirip yerleştireceksiniz diye yine yetkililere sormak isteriz.”

Akyazı’da SESOB’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Esnaf Odası Başkanları basın açıklamalarına ek olarak da bu konunun takipçisi olacaklarını, bu işin peşini bırakmaya niyetli olmadıklarını ve günü geldiğinde de siyasilerden bu olumsuzluğun hesabını soracaklarını da ifade ettiler.